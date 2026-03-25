TBMM Genel Kurulu, bugün Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplantı gerçekleştirdi.

Yeni Yol Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ ve 19 milletvekilinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ardından görev yapan Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, milletvekilleri, rektörler, belediye başkanları, valiler ile kamuya bağlı kuruluşların yönetim kurulu üyelerinin mal varlıklarında meydana gelen sıra dışı yükselişleri şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde araştırılması ve gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla verdiği araştırma önergesi gündeme alındı.

“TÜRKİYE’DE DAHA ÖNCE ‘NEREDEN BULDUN’ KANUNU VARDI”

Önerinin gerekçesini duyuran Özdağ, gerçekleştirdiği konuşmada, "Bu öneri, bu grup önerisi hepimizi ilgilendiriyor. Türkiye'de son zamanlarda bir mal varlığı meselesi konuşuluyor biliyorsunuz; milletvekillerinin mal varlıkları, bürokratların mal varlıkları, bakanların mal varlıkları konuşuluyor. Türkiye'de daha önce 'nereden buldun' kanunu vardı ve bu kanun doğru bir kanundu” dedi.

Özdağ, sözlerinin devamında “Bu kanunla beraber de başkaları adına getirilen, birinci derece akrabalarınız adına getirilen mal varlıkları kendi adınıza da getirebilir oldu. O zaman bu kanun, geçmişte nerede buldun kanunu yürürlükten kalkmış oldu" dedi.

'NEREDEN BULDUN KANUNUNU DERHAL GETİRİN'

Nereden buldun kanununun derhal gelmesi gerektiğini belirten Özdağ, "Şimdi buradan ben sesleniyorum, Türkiye'ye sesleniyorum ve Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum, iktidara sesleniyorum. Nereden buldun kanununu derhal getirin" dedi.

“GELİN MALVARLIKLARIMIZI ARAŞTIRALIM”

"Buradan Meclis Başkanına sesleniyorum" diyen Özdağ, "Milletvekilleri dahil, Cumhurbaşkanına sesleniyorum, bakanlar, bakan yardımcıları dahil, bürokratlar dahil, belediye başkanları dâhil, İçişleri Bakanına sesleniyorum ve ardından da sesleniyorum size, hepinize, rektörler dâhil, YÖK Başkanı'na ve Millî Eğitim Bakanı'na sesleniyorum. Gelin, mal varlıklarımızı araştıralım" ifadelerine yer verdi.

AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ!

Yeni Yol Partisi'nin grup önerisi, muhalefet partilerin kabul oyu vermesine rağmen AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.