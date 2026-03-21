ABD’li Forbes dergisi her yıl dünyanın en zengin iş adamlarının listesini açıklıyor. Listenin zirvesinde 800 milyar doları bulan serveti ile Elon Musk bulunuyor. Bu liste siyasiler için yapılsaydı nasıl bir sıralama olacağı merak konusu oldu.

Toygun Atilla, Patronlar Dünyası’ndaki yazısında dünyanın en zengin siyasetçilerinin listesini yaptı. Kamuoyuna açıklanan rakamlar ışığında yapılan listede ABD’li ve İngiliz siyasetçiler yaptı.

Toygun Atilla, Türkiye’de siyasetçilerin mal varlıklarını açıklamasına rağmen kamuoyu ile paylaşılmadığına dikkat çekerek, “Tüm bunlar, şeffaflık, güven ve denetim kaybı demek. Eğer bu liste yapılabiseydi, kim göreve zengin girip daha zengin çıktı, kim aynı seviyede kaldı, kim gerçekten "temiz siyaset" yaptı hepsi görülecekti” ifadelerini kullandı.

Atilla, ABD ve İngiltere’deki durumu ise şu sözlerle anlattı:

“Demokrasilerin sadece seçimle ölçülmediği kimi ülkelerde şeffaflık ön planda. Mesala ABD'da kongre üyeleri her yıl finansal bildirim yapmak zorunda. Bu sistem sayesinde hangi hisselere yatırım yaptıkları, hangi şirketlerde gelir elde ettikleri, eşlerinin finansal faaliyetleri dahi açık ve net bir şekilde ortada...

İngiltere'de ise sistem daha sert. Milletvekillerinin yalnızca servetleri değil, aldıkları hediyeler, konferanslardan aldıkları konuşma ücretleri, danışmanlık gelirleri dahi mercek altında. Bu sistemin adı da "Register Of Members Financial Interest"

Hal böyle olunca ve Türkiye'de durum yeterince şeffaf olmayınca ben de size ABD ve İngiltere'deki Forbes listesine girecek ölçüde servetleri olan siyasilerin haritasını çıkartmaya çalıştım.”

ABD’de 2026 yılı itibari ile senatörlerin maaşının yıllık 174 bin dolar olduğunu belirten Atilla, en zengin 10 senatörü şöyle sıraladı:

James C.Justice: Batı Virginia'yı temsil eden Cumhuriyetçi senatör. Net serveti: 664,37 milyon dolar.

Rick Scott: Cumhuriyetçi senatörün net serveti: 515.28 milyon dolar.

Pete Ricketts: Nebraska senatörünün net serveti: 208.20 milyon dolar.

Mark.R.Warner: Virginia senatörünün net serveti: 206.66 milyon dolar.

David McCormick: Cumhuriyetçi senatörün net serveti: 173.42 milyon dolar.

Tim Sheely: Montana'nın Cumhuriyetçi senatörünün net serveti: 161.27 milyon dolar.

Bernie Moreno: Ohio'nun Cumhuriyetçi senatörünün net serveti: 139.08 milyon dolar.

Ron Johnson: Wisconsin'in Cumhuriyetçi senatörünün net serveti: 68.05 milyon dolar.

Markwayne Mullin: Oklahama'nın Cumhuriyetçi senatörünün net serveti: 67.18 milyon dolar.

Mitch McConnel: Kentucky senatörünün net serveti: 66.04 milyon dolar.

İNGİLTERE’DEKİ DURUM

İngiltere’de ise eski Başbakan Rishi Sunak, İngiltere tarihinde parlamentoya girmiş en zengin siyasetçiydi. 730 milyon sterlin olan servetiyle Kral III.Charles'ı bile geride bırakmıştı.

Richard Benyon, Michael Ashcroft ve Jacob Raes yine İngiltere'nin en zengin siyasileri olarak listeye girenler.