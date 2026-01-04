Siyasi partilerin Hazine'den aldığı yardım belli oldu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 2 Ocak 2026’da resmi olarak mevcut olan siyasi parti ve partilerin güncel üye sayılarını duyurdu. Siyasi partilerin üye sayıları dikkat çekerken Hazine'den aldıkları yardım oranları da merak konusu oldu.
Türkiye’de faaliyet gösteren siyasi partilerin üye sayılarının açıklanması, akıllara Hazine'den alınan yardım oranlarını getirdi. 188 partinin yalnızca 38'i seçimlere katılmaya hakkı bulunuyor. 6,5 milyar liralık Hazine yardımından sadece Meclis'teki 5 parti faydalanabiliyor.
Siyasi partilerin gelir kaynağı olarak önemli kalem üye aidatları ziyade Hazine'den alınan yardımlar.
Kısa Dalga'dan Sedat Bozkurt'un haberine göre Hazine’den 2026 yılında partilere 6.5 milyar liraya yakın yardım yapılacak.
Bunun 2,5 milyarı AKP’ye, 1,5 milyarı CHP’ye, 600 milyonu MHP’ye, 550 milyonu İYİ Parti’ye ve 500 milyonu da DEM’e gidecek.
Eğer 2026 yılında seçim kararı alınırsa bu miktarlar 2’ye katlanacak.
