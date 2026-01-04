Yeniçağ Gazetesi
04 Ocak 2026 Pazar
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Siyasi partilerin Hazine'den aldığı yardım belli oldu

Siyasi partilerin Hazine'den aldığı yardım belli oldu

Türkiye’de faaliyet gösteren siyasi partilerin üye sayılarının açıklanması, akıllara Hazine'den alınan yardım oranlarını getirdi. 188 partinin yalnızca 38'i seçimlere katılmaya hakkı bulunuyor. 6,5 milyar liralık Hazine yardımından sadece Meclis'teki 5 parti faydalanabiliyor.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Siyasi partilerin Hazine'den aldığı yardım belli oldu - Resim: 1

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 2 Ocak 2026’da resmi olarak mevcut olan siyasi parti ve partilerin güncel üye sayılarını duyurdu. Siyasi partilerin üye sayıları dikkat çekerken Hazine'den aldıkları yardım oranları da merak konusu oldu.

1 5
Siyasi partilerin Hazine'den aldığı yardım belli oldu - Resim: 2

Siyasi partilerin gelir kaynağı olarak önemli kalem üye aidatları ziyade Hazine'den alınan yardımlar.

2 5
Siyasi partilerin Hazine'den aldığı yardım belli oldu - Resim: 3

Kısa Dalga'dan Sedat Bozkurt'un haberine göre Hazine’den 2026 yılında partilere 6.5 milyar liraya yakın yardım yapılacak.

3 5
Siyasi partilerin Hazine'den aldığı yardım belli oldu - Resim: 4

Bunun 2,5 milyarı AKP’ye, 1,5 milyarı CHP’ye, 600 milyonu MHP’ye, 550 milyonu İYİ Parti’ye ve 500 milyonu da DEM’e gidecek.

4 5
Siyasi partilerin Hazine'den aldığı yardım belli oldu - Resim: 5

Eğer 2026 yılında seçim kararı alınırsa bu miktarlar 2’ye katlanacak.

5 5
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro