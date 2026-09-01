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MHP'li Feti Yıldız, yeni adli yıl öncesi yaptığı açıklamada çok sanıklı yolsuzluk davalarına ve rüşvet soruşturmalarına dikkat çekti. Yıldız, yeni yasama döneminde infaz, seçim ve siyasi partiler yasalarında değişiklik çağrısı yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 2026-2027 adli yılının başlamasına ilişkin yaptığı paylaşımda adalet, susma hakkı ve yeni yasama döneminde gündeme gelebilecek yasal düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yıldız, yeni adli yılda gözlerin devam eden çok sanıklı yolsuzluk davaları ile iddianamesi beklenen rüşvet ve kara para soruşturmalarında olacağını belirterek, sanıkların savunma ve susma haklarına dikkat çekti.

SUSMA HAKKI

Susma hakkının suçsuzluk karinesinin tamamlayıcı unsurlarından biri olduğunu ifade eden Yıldız, "Şüpheli veya sanık, kimliğine ilişkin soruları doğru cevaplandırmakla yükümlüdür. Genel nitelikteki savunma hakkı kapsamında isnat edilen fiille ilgili olarak susma hakkı Anayasa’nın 38’inci maddesinin 5’inci fıkrası ve CMK’nın 147’nci maddesinde düzenlenmiştir" dedi.

"ADALET NEDİR?" TARTIŞMASI

Açıklamasında "adalet" kavramına ilişkin değerlendirmelere de yer veren Yıldız, adalet tartışmasının tarih boyunca farklı düşünür ve hukukçuların gündeminde olduğunu belirtti.

Yıldız, yeni yasama dönemine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı: