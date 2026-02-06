Önümüzdeki seçimler için çok sayıda anket yapılıyor. Bu anketlerin ne kadar doğruyu gösterdikleri her zaman tartışma konusu olmuştur. Eğer anketlere tek tek bakacak olursak, bunlar arasında;

Önyargılı olanlar, objektif olmayanlar, parti tutanlar olabilir.

Veri toplama şekil ve zaman farklılıkları, anketleri etkileyebilir.

Metedolojik farklılıklar da olabilir.

Bu anketleri Vikipedi her ay yayınlıyor ve bir de aylık ortanca değerlerini çıkarıyor. Ortanca değerlerde sapma oranı daha düşüktür.

Vikipedi, 2024 ve 2025 Ocak ayı ortancaları ile 2026 yılı Ocak ayı ortalamasını alarak aşağıdaki tabloyu oluşturdum.

Siyasi partilerin bu tabloyu çok iyi değerlendirmeleri gerekir. Çünkü bu tablo iktidar partisi olarak Ak partinin ve destekçisi olarak MHP’nin mevcut politikalarının sonucunu ve yine muhalefet partilerinin de performansını gösteriyor.

CHP

Son üç yılda oyunu en yüksek, yüzde 9,18 yüzdelik puan artıran tek parti CHP oldu. Ayrıca CHP yerel seçimlerde ilk defa birinci parti oldu. CHP bundan sonra oyunu düşürmez, artırır. Zira toplum yargı yoluyla, Kılıçdaroğlu yoluyla CHP’nin yolunu kapatmaya karşı hassas ve tepkili davranıyor.

Siyasette kaybetmek de kazanmak kadar şereflidir. Zira kaybeden de parti için çalışmıştır. Ama Cumhuriyet Türkiye’sinde ilk defa bir partinin başarısına rağmen, kurultayda kaybeden Kılıçdaroğlu’nun yanında duran bazıları kurultayın iptali için dava açmıştır. Kılıçdaroğlu’nun genel sekreter yaptığı ve fakat delegelerin parti meclisine sokmadığı birisi, İstanbul’da il başkanlığına kayyum atanmıştır. Oysaki Türkiye de mevcut delege sistemine göre kaybettiği kurultay delegelerini kendisi seçmiş idi. Demek ki, delege önce partisini kolladı.

Parti içinde de Kılıçdaroğlu’nun partiye kayyum umudu, delegede ve parti tabanında korum içgüdüsü yaratmış ve partiye daha çok bağlamıştır.

AKP

Kamuoyu tutuksuz yargılama istediği halde, siyasi iktidar yargı yoluyla ve kayyum atayarak CHP’nin performansını önlemek istemiştir.

Türkiye Raporu'nun 2-6 Mayıs tarihleri arasında 2 bin kişi ile yaptığı araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 60'ı İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması gerektiğini düşünüyor. İmamoğlu'nun tutuklu yargılanması gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 27 oranındadır. Fikrim yok diyenler de yüzde 13 oranındadır. Ak Parti kamuoyunu dikkate almadığı sürece kaybeder.

Dahası, İmamoğlu’nun tutuklanması, ekonomik istikrarı da bozmuştur. Söz gelimi, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması parti oylarını ertesi ay, Nisan ayında daha fazla artırmıştır.

Yine dış tepkiler artmıştır. Söz gelimi AB ve ABD de parlamentosunda bu durum tenkit edilmiştir. AKP direndikçe oy kaybedecektir.

Kurumsal devlet, demokrasi ve hukukta Türkiye’nin kan kaybetmesi, doğal olarak Ak parti aleyhine olmuştur.

MHP

MHP de bu iki yılda 2,63 puan oy kaybetmiştir. MHP’ hükümette olmadığı halde, hükümeti desteklemesi kamu oyunda, bürokrasi ve yargıya hakim olma şeklinde yorumlanıyor. Önceden Anayasa Mahkemesine tepkisi, şimdi AYM kararları uygulansın demesi, kamuoyu arafından güven sorunu olarak algılanmıştır.

İYİ PARTİ

İyi parti, 2,64 puan oy kaybetmiştir. Doğrusu İyi Parti ve Zafer Partisi’nin birleşmesidir.

Sonuç; Türkiye bir an önce seçime gitmeli, Başkanlık sisteminden yeniden parlamenter sisteme dönmeli, kurumsal devlet ve kurumsal eğitim yeniden tesis etmeli, halkın demokrasi talebini artıracak ve siyasi tercihlerini idareye yansıtacak, ön seçim sistemi zorunlu hale getirilmelidir.