Venezuela’da, eski Devlet Başkanı Nicolás Maduro sonrası oluşan yeni siyasi tabloda dikkat çeken bir adım atıldı. Ulusal Konsey tarafından yapılan açıklamada, “Venezuela egemenliği ve barışını pekiştirmek” amacıyla geniş kapsamlı bir tahliye sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Açıklama Ulusal Konsey tarafından gerçekleştirildi

Açıklamada, bu kararın tek taraflı bir iyi niyet jesti olduğu vurgulanarak, siyasi, dini ya da sosyo-ekonomik hiçbir ayrım gözetilmeksizin çok sayıda Venezuelalı ve yabancı uyruklu kişinin serbest bırakılacağı ifade edildi. Tahliyelerin halihazırda başladığı ve sürecin kademeli şekilde sürdürüleceği belirtildi.