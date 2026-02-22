Dünya siyaseti artık iki bölümden oluşuyor.

Birincisi basın açıklaması.

İkincisi beden açıklaması.

Mikrofonlar açıldığında laflar ediliyor, kameralar yakın plana geçtiğinde ise çeneler, omuzlar, dirsekler ve diz açıları devreye giriyor. Küresel diplomasi, son yıllarda Birleşmiş Milletler’den çok bir beden dili atölyesine benziyor. Liderler sanki ekonomi yönetmiyor da “Nasıl daha baskın görünürüm?” başlıklı bir çevrim içi seminere katılmış gibi görünüyor.

* * *

Eski FBI ajanı ve beden dili analisti Joe Navarro yıllardır “dominans sinyalleri”nden söz ediyor. Parmak uçlarını birleştirip kule yapmak, alan kaplamak, çeneyi hafif yukarı kaldırmak gibi gibi şeyler... Teoride özgüven göstergesi. Pratikte ise bazen Marvel evreninden çıkmış bir kötü karakter provasına benziyor.

Sorun şu ki; Devlet yönetmekle rol yapmak arasındaki çizgi oldukça incelmiş vaziyette. Ve bazı liderler o çizgiyi geçtiklerinin farkında bile değil.

* * *

Liderler adeta modern diplomasinin en rekabetçi branşı "El Sıkışma Olimpiyatları"nda...

Özellikle Emmanuel Macron bu alanda adeta özel bir kategori açtırdı ki zaten ipi tek başına göğüslüyor. Sert, uzun, karşı tarafı hafif kendine çekmeli tokalaşmalar... Analistler “kararlılık mesajı” derken, sosyal medya “mini bilek güreşi turnuvası” yakıştırmaları yapıyor. Macron beden diliyle sıkça alay konusu olmayı başaran liderlerin başında geliyor.

Bir zirvede iki lideri izliyorsunuz. Masada küresel krizler, enerji güvenliği, savaş ihtimalleri var. Ama manşet “Kim kimin elini daha uzun süre bırakmadı?” oluyor.

Benzer şekilde Donald Trump uzun ve çekmeli tokalaşmalarıyla gündeme geliyor. Sosyal medya ve haberlerde analizler yağıyor.

Trump'ın tokalaşma tekniği “Clasp and yank” diye literatüre girmekle kalmadı, bir de psikolojik üstünlük çabası olarak yorumlandı. Fakat ironik olan şu ki; ABD gibi zaten sistemsel gücü tartışmasız bir ülkenin lideri için bu hamleler gereksiz bir ekstra gibi duruyor. Güç zaten masada. El sıkışmada ağırlık koymaya gerçekten ihtiyaç var mı?

Diplomasi masası bazen G20 zirvesinden çok, gizli bir halter şampiyonasına benziyor.

* * *

Gelelim sandalyede verilen mücadeleye...

Siyasilerin "Süper güç oturması" sorunsalı...

Beden dili literatüründe “alan kaplama” önemli bir başlık. Ne kadar çok yer kaplarsan, o kadar baskın görünürsün deniyor. Bacaklar açık, omuzlar geride, gövde yayılmış... Teoride alfa. Pratikte bazen şehirlerarası otobüste iki koltuğu tek başına kapmaya çalışan yolcu.

Trump’ın Oval Ofis’teki rahat oturuşu hep dikkat çekti. Kimi “kahvehane özgüveni” dedi, kimi “umursamaz güç” yorumunda bulundu. Ama burada en azından bir tutarlılık vardı. ABD zaten küresel sistemin merkezinde. O rahatlık, rol yapmaktan çok bir alışkanlık gibi okunabilir.

Asıl trajikomik tablo ise başka yerde başlıyor.

Ekonomik olarak kırılgan, savunma kapasitesi sınırlı, diplomatik ağı zayıf ülkelerin liderleri, uluslararası zirvelerde göğüs kabartarak, çeneyi dramatik biçimde yukarı kaldırarak, sandalyede geometrik hesap yapar gibi oturduklarında ortaya absürt bir kontrast çıkıyor.

Çünkü medya çağındayız.

Savunma harcamaları açık.

Enflasyon oranı bir tık ötede.

Dış borç grafikleri herkesin cebinde.

Siz sandalyede daha geniş oturdunuz diye bütçe açığı kapanmıyor.

* * *

Ve şimdi bu küresel sahnenin en teatral hamlesi, bacak bacak üstüne atma seremonisi ya da bacak bacak üstüne atma diplomasisi zulmüne bakalım.

O hareket genellikle yavaş yapılır. Önce hafif bir geriye yaslanma... Ceket düzeltme... Ardından o kritik hamle... Bacak diğerinin üzerine yerleştirilir. Sanki o an dünya dengeleri diz hizasında yeniden yazılacakmış gibi.

Fakat çoğu zaman ortaya çıkan görüntü stratejik değil, anatomik olarak tuhaf. Göz kanatacak cinsten görüntüler. Hatta sanki beden ve bacaklar başka iki kişiye aitmişçesine enteresan oturuş ve duruşlar...

Bazı liderler o kadar “güçlü” görünmeye çalışıyor ki, bacaklarını adeta bir mimari projeye dönüştürüyor. Diz havada, ayak ucu gereğinden fazla gerilmiş, gövde yana kaymış... Sandalye başka bir şey söylüyor, beden başka.

Bu bir oturuş değil elbette, bir çeşit poz verme çabası.

Doğal bir rahatlık değil, prova edilmiş bir üstünlük.

Beden dili uzmanları der ki: Gerçek özgüven rahat görünür. Ama burada rahatlık yok, rol var. Diz açısı hesaplanmış, ayakkabı tabanı stratejik biçimde karşı tarafa dönük, çene birkaç derece yukarıda... Ve tüm bunların “mesaj” verdiği varsayılıyor.

Yersen...

Peki bu mesaj kime?

Standart bir insan herhangi bir "mesaj" almayıp, "Vay, bu ne büyüklük?.. Bu ne ihtişam?.. Bu lider, dünyanın en lider olabilecek lideri!" mi diyor?

Ya da siyasiler, beden diline çalıştığı varsayılan bireyler olduğu varsayılarak birbirleri hakkında "Öff be, ne lider ama!.." şeklinde cümleler kurduğunu düşünebilir miyiz?

Dışarıdan görünen çoğu zaman sadece zoraki bir ihtişam ve çabası.

Bir ülkenin ekonomik kırılganlığı tartışılırken, liderinin bacak açısının 40 derece daha yüksek olması kimseyi ikna etmiyor. Aksine, olmadıkları gibi oturmaya çalışan bedenler, beden dili savaşında onları daha basit ve daha enteresan gösteriyor.

İnsan, olmadığı gibi oturduğunda belli eder.

Omurga gerilmiş, yüz ifadesi donuk, beden “rahat değilim” diye bağırıyor ama pozlar devam ediyor. İşte o an güç gösterisi olması gereken jest, hafif komik bir karikatüre dönüşüyor.

* * *

Bir de toplu fotoğraflar var... Ve dirsek diplomasisi...

Hafif dirsek teması, yarım adım öne geçme hamlesi, omuz hizalama savaşları... Dünya liderleri bazen küresel krizleri değil, kadrajın merkezini yönetmeye çalışıyor gibi.

“Biraz öne geçeyim, kamera beni tam alsın.”

Sanki tarihe geçecek olan karar değil, kadrajın ortasında durma başarısı.

Bu küçük fiziksel hamleler dominans olarak analiz ediliyor olabilir fakat dışarıdan bakıldığında çoğu zaman sınıf başkanlığı seçimi atmosferi var.

* * *

Bir hareket, ve bu hareketin güçlü gösterme imajı var... Sağır Sultan da duymuş... Duyan yapmış... Herkes güçlü artık... Mümkün mü?

İki elin parmak uçlarını birleştirip düşünür gibi bakmak... O meşhur kule hareketi. Teoride kontrol, özgüven, entelektüel hakimiyet.

Fazla tekrarlandığında ise karikatür.

"Gerçek güç sessizdir" denir.

Ama bazı liderlerin beden dili megafonla bağırıyor:

“Bakın ne kadar güçlüyüm!”

Sorun şu ki; Gerçekten güçlü olanın bağırmaya ihtiyacı yoktur. Ne el sıkışmada baskı kurmaya, ne diz açısıyla mesaj vermeye, ne de sandalyede koreografi yapmaya.

* * *

Artık hiçbir ülkenin kapasitesi gizli değil. Ekonomik veriler açık, askeri envanter tahmini, diplomatik yalnızlık ölçülebilir.

Bu kadar şeffaf bir dünyada, jestle güç inşa etmeye çalışmak; stratejik değil, teatral duruyor.

Her siyasi buluşma, başka sanatçıların sergilediği bir tiyatroya dönüşmüş vaziyette. Oyun aynı, sahneler farklı.

Devlet yönetmek Broadway sahnesi değildir.

Diplomasi kas gösterisi yarışması değildir.

Liderlik, sandalyede kaplanan metrekareyle ölçülmez.

Artık şu küresel beden dili tiyatrosunu biraz azaltmanın zamanının geldiği kanısındayım.

Çünkü dünya kamuoyu artık omuz genişliğine değil, performans tablolarına bakıyor. El sıkışma süresine değil, sonuçlara odaklanıyor. Diz açısına değil, karar kalitesine bakıyor.

Aksi halde uluslararası zirveler stratejik akıl sahnesi olmaktan çıkıp, “Küresel Güç Gösterisi Skeçleri” adlı bir komedi programına dönüşmeye devam edecek.

Biz de ekran başında dünya siyasetini izlediğimizi sanarken, aslında iyi prova edilmemiş vasat bir tiyatro oyununa bakıp memnuniyetsizce ortamdan ayrılacağız.