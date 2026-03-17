Recep Tayyip Erdoğan bayramı ailesiyle birlikte memleketi Rize’de geçirecek. Özgür Özel Manisa’da, Devlet Bahçeli ise Ankara’da olacak.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan bayramı Diyarbakır’da geçirecek. Müsavat Dervişoğlu Ankara’da, Mahmut Arıkan Kayseri’de olacak.

Ali Babacan Ankara’da, Ahmet Davutoğlu İstanbul’da bayramı geçirecek. Fatih Erbakan da İstanbul’da bulunacak. Gültekin Uysal Afyonkarahisar’da, Yavuz Ağıralioğlu ise Ankara’da olacak.

Mustafa Destici, bayramın ikinci günü Ankara’da partisinin genel merkezinde partililerle bayramlaşacak.

Öte yandan siyasi partiler arasındaki geleneksel bayramlaşma programı da bayramın ikinci günü gerçekleştirilecek. Numan Kurtulmuş ise bayram öncesinde TBMM personeliyle bir araya gelerek bayramlaşacak.