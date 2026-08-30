Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti liderleri kutlama mesajları yayımladı. Liderler, yayımladıkları mesajlarda bağımsızlık ve milli irade vurgusu yaptı.

ERDOĞAN: MİLLETİMİZ ESARETİ ASLA KABUL ETMEYECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaştığı mesajda Büyük Zafer'in emperyalist kuşatmayı kırdığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"30 Ağustos Zaferi'yle bin yıldır üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu da açan Büyük Zafer, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ederken, coğrafyamıza yönelik emperyalist kuşatmanın da kırılmasına vesile olmuştur. (...) Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki bugün, zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan, bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır. 'Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe' Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir."

KEMAL KILIÇDAROĞLU: SİLAHLARIN TAMAMEN SUSTUĞU, ANNELERİN ARTIK EVLATLARININ ARDINDAN AĞLAMADIĞI TÜRKİYE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üyük Taarruz, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"26 Ağustos sabahı Kocatepe’de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Başkomutanlık Meydan Muharebesi’yle zafere ulaştı. Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığındaki o büyük zafer, yalnızca işgal ordularının yenilmesi değildi.

Anadolu’nun kaderinin artık başka başkentlerde değil, bu toprakların insanları tarafından belirleneceğinin dünyaya ilanıydı. Atatürk, yıllar sonra 30 Ağustos’u “Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık fikrinin ölmez anıtı” olarak tarif etti.

O anıt, Anadolu’nun bütün renklerinin ortak iradesiyle yükseldi. Yokluk içinde aynı vatanı savunan insanlar, çocuklarına bağımsız bir ülke bırakmak için omuz omuza verdiler. Aradan 104 yıl geçti. Bugün coğrafyamız yeniden savaşların, çatışmaların ve güç mücadelelerinin ortasında. Sınırların tartışıldığı, haritaların yeniden çizilmek istendiği böyle bir dönemde, 30 Ağustos bize çok açık bir şey söylüyor: Türkiye’nin bağımsızlığının en büyük güvencesi, milletimizin birliğidir. Bu nedenle bugün bize düşen, yeni cepheler açmak değil, eski yaraları kapatmaktır.

Silahların tamamen sustuğu, annelerin artık evlatlarının ardından ağlamadığı; Türk’ün, Kürt’ün, Alevi’nin, Sünni’nin vatanımızda huzur, güven ve kardeşlik içinde yaşadığı bir Türkiye, Cumhuriyetimizin zayıflığı değil, gücü olacaktır. Bir asır önce bağımsızlığımızı birlikte kazandık.

Vatanımızı birlikte kurtardık. Şimdi o büyük zaferin mirası Cumhuriyetimizi, barışın ve demokrasinin yurdu yapmak için birlikte güçlendirerek geleceğe taşımalıyız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Büyük Taarruz’un bütün kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

ÖZGÜR ÖZEL: KADERİN DEĞİŞEBİLECEĞİNE İNANMAKLA BAŞLAR

YENİ Parti lideri Özgür Özel, zaferin inançla kazanıldığını belirterek, “Bir ülkenin kaderini değiştirmek, önce o kaderin değişebileceğine inanmakla başlar. Bu inancı zaferle taçlandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.

DERVİŞOĞLU: İSTİKLAL, TÜRK MİLLETİNİN KARAKTERİDİR

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yayımladığı mesajda istiklal vurgusu yaparak “İstiklal, Türk milletinin karakteridir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden bütün kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ: MİLLETİ VE DEVLETİ YİNE TÜRK MİLLETİNİN İRADESİ KURTARACAK

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu güncel tehditlere değindiği mesajında şu açıklamayı yaptı:

"30 Ağustos 2026’da Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 104. Yıldönümünü kutlarken Türkiye Cumhuriyetinin 30 Ağustos 1922’den buyana karşı karşıya olduğu en büyük yaşamsal tehdit olan ağır çekim yıkım ile karşı karşıya. İstiklal Harbini kazanan ve Cumhuriyeti kuran Gazi Meclis eli ile PKK terör örgütüne af çıkarılmakla kalınmıyor, PKK’nın paralel devlet kurmasını sağlayacak düzenlemelere doğru ülkemiz sürükleniyor. Milleti ve devleti yine Türk milletinin iradesi kurtaracak. Nice 30 Ağustosları şan ve şerefle kutlayacağız"

BABACAN: "BAĞIMSIZLIK İRADESİ TARİHE GEÇTİ"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında 104 yıl önceki büyük zafere dikkat çekerek, “104 yıl önce kazanılan büyük zaferle milletimizin bağımsızlık iradesi tarihe geçti. 30 Ağustos zaferinin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve vatan için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.

BTP LİDERİ BAŞ: "BU BÜYÜK MİRASA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Cumhuriyet'i daha güçlü bir geleceğe taşıma hedefini vurguladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık iradesinin ve vatan sevgisinin tarihe kazınmış büyük bir zaferidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan bu büyük zafer, milletimizin kendi kaderini kendi ellerine aldığının en güçlü göstergelerinden biridir. Bugün bize düşen; bu büyük mirasa sahip çıkmak, milli iradeyi, bağımsızlığı ve Cumhuriyetimizi daha güçlü bir geleceğe taşımaktır. Bağımsız Türkiye Partisi olarak, Millî Mücadele'nin ruhuna ve bize emanet edilen değerlere sahip çıkmaya; Türkiye'yi her alanda güçlü, bağımsız ve müreffeh bir ülke haline getirme görevini üstlenmeye hazırız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Millî Mücadele'nin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!”