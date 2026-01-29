Kolombiya Devlet Hava Yollarına ait, içinde 15 kişinin bulunduğu küçük uçağın radardan kaybolduğu belirtildi.

Ulusal basına göre, Satena Hava Yolu şirketine bağlı Beech 1900D tipi uçak, Kuzey Santander bölgesine bağlı La Playa de Belen kasabası civarında radardan çıktı.

Yetkililer, içinde 13 yolcu ve 2 mürettebatın olduğunu uçağı bulmak için geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldığını duyurdu.

Uçağın Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Ocana şehrine gittiği ve normal şartlarda yerel saatte 12.10'da inmesinin planlandığı bilgisi verildi.

İlerleyen saatlerde Kolombiya yetkilileri uçağın enkazına ulaştı. Uçakta kurtulan kimsenin olmadığı ifade edildi.

SİYASİ İSİMLER DE VARDI

Yerel gazete El Tiempo’nun haberine göre, uçakta milletvekili Diogenes Quintero ile yardımcısı ve mart ayında gerçekleşecek seçimler öncesinde Kongre adayı olan Carlos Salcedo da bulunuyordu.

Quintero’nun temsilcileri tarafından gerçekleştirilen açıklamada, uçağın kalkışının ardındna siyasetçi ve asistanı Natalia Acosta Salcedo ile iletişim kurulamadığı ifade edilmişti.

Uçağın düştüğü bölgenin, koka bitkisi ekimi yapılan ve Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin (FARC) faaliyet gösterdiği bir bölge olduğu belirtildi.