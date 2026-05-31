Bu ara, anketler artarda yayınlanmaya başladı

Yok “Kemal Kılıçdaroğlu baraj altında kalıyor.”

Yok, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığını en çok hangi parti istiyor?” gibilerinden, kamuoyunun gündeminde olduğunu sanmadığım, ancak gündemi kısa süreliğine de olsa meşgul eden anketler, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP üzerine yoğunlaşmaya başladı.

*

Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “‘Baraj altında kalacağı ve ‘Onu en çok hangi parti genel başkan olmasını istiyor?” olduğu sorularına cevap alınması, milletin çözülmesi gereken önemli sorunlarının içinde yer bulduğunu sanmasam da onu, en çok da ‘AKP’nin isteyeceği’ gün gibi ortada.

Zaten anketlerde de öyle çıkmış.

*

Niye öyle çıkmış?

Çünkü Sayın Erdoğan, Sayın Kılıçdaroğlu ile yarıştığı her seçimi kazanmış.

Başka bir değişle; Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Erdoğan ile girdiği her seçimi kaybetmiş.

Öyle olunca da Sayın Erdoğan’ın seçmeni, çoğunlukla Ankara merkezli siyaset yapan Sayın Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olmasını niye istemesin ki?

*

Konda’nın yaptığı -sanırım- en son ankette, CHP’liler Kemal Kılıçdaroğlu’nu partilerinin başında genel başkan olarak görmek isteyenlerin oranı ancak yüzde 5 imiş.

Bu, aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP içinde ne kadar güvenilir olup-olmadığının da bir oranı değil midir?

*

Bence öyledir.

Çünkü 13,5 yıllık genel başkanlığını -CHP’li delegelerin iradesiyle- geride bırakmış bir genel başkan olan Sayın Kılıçdaroğlu, sonrasında yaptığı yanlış stratejilerle…

AKP’ye ve onu destekleyen yandaş medya ile yaptığı dirsek teması ile…

Hatta onlara röportajlar vererek, dün kendisini yerden yere vuranlarla, bugün dost olma görüntüsü veriyor olması haliyle, o yüzde 5 çok bile çıkmış.

*

Ve Sayın Kılıçdaroğlu, CHP’nin hem İstanbul İl Başkanlığı’na atanan kayyum sürecinde hem Genel Başkanlık kayyumu (Mutlak Butlan) sürecinde, dışarıya yansıyan haliyle CHP’ye umut veren hiçbir görüntü veremedi.

*

Görünen o ki Sayın Erdoğan’ın derin siyasi tecrübesiyle, -Yenilikçi Kanat’ın liderini alt edemeyeceğini anlamış olduğundan- Sayın Kılıçdaroğlu’nu niye desteklemesin ki?

Ancak AKP, dolayısıyla da Sayın Erdoğan, Sayın Kılıçdaroğlu’nun CHP’ye genel başkan olmasını istememiş olsaydı ne yandaş medya Kılıçdaroğlu’nu ekrana çıkarır ne de Kılıçdaroğlu’nu başta TRT olmak üzere yandaş kanallarda yer alabilirdi.

Ayrıca TRT’nin, CHP’nin Kayyum Genel Başkanı’na bayram programıyla ilgili 32 dakikalık bir zaman ayırmış olması, -hatırladığım kadarıyla- daha önce hiç mümkün olmamıştı.

*

Velhasıl efendim, öyle veya böyle artık ne Kılıçdaroğlu eski Kılıçdaroğlu ne de Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na karşı eskisi gibi ketum.

Bu da bir siyasi alışverişin sonucu olsa gerek!

*

Baksanıza dün ‘Bay Kemal’ denilerek, ‘alaycı’ bir şekilde hitap ederken, bugün ‘Kemal Bey’ deniliyor?

Niye?

Siyaset böyle bir şey de ondan.

*

Görelim bakalım önümüzdeki günler bize neyi gösterecek!