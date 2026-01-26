Panorama TR’nin Aralık 2025 araştırmasını Medyascope’ta gazeteci Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtlayarak değerlendiren Direktör Hatem Ete, siyasette asıl kırılmanın oy oranlarından çok ittifak geometrisinde yaşandığını söyledi. Ete’ye göre Anahtar Parti’nin yükselişi milliyetçi havuzu dört parçaya bölerken, AKP–MHP toplamının %38 bandında kalması iktidarı yeni ortak arayışlarına daha bağımlı hale getiriyor.

ANAHTAR PARTİ: YÜKSELİŞ İTTİFAKI MECBUR KALIR

PanaromaTR Direktörü Hatem Ete, Anahtar Parti’yi temmuzda “diğer” kategorisinden çıkarıp müstakil izlemeye başladıklarını, temmuzdan bu yana her ay 0,3–0,5 artış gördüklerini belirterek aralıkta yaklaşık 1 puanlık sıçrama tespit ettiklerini kaydetti. “Kararsızlar dağıtılınca 5 civarı, dağıtılmadan 3 civarı” diyen Ete, oy geçişlerinin ağırlıkla AKP ve MHP’den geldiğini, üçüncü kaynak olarak ilk kez oy verecek seçmenin öne çıktığını anlattı. Ete’ye göre bu tablo, daha önce MHP ve İYİ Parti’de daha yoğun toplanan milliyetçi oyların artık MHP, İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti arasında bölündüğünü ve temsil için ittifak arayışını zorlayacağını gösteriyor.

ZAFER- İYİ PARTİ HATTI: BİRLİKTELİK DAHA MÜMKÜN

Ete’ye göre muhalefet kanadında en gerçekçi senaryo Zafer Partisi–İYİ Parti seçim işbirliği. Tabanların yakınlığı ve liderler düzeyindeki temaslar, seçim günü geldiğinde böyle bir mekanizmanın devreye girebileceğine işaret ediyor. Ete, ittifak çatısı barajı geçtiğinde partilerin kendi amblemleriyle seçime girebildiğini hatırlatarak “listeye girme” tartışmasının tek seçenek olmadığını vurguladı.

ANAHTAR NEREYE YAZILACAK?

Hatem Ete, Anahtar Parti’yi Zafer ve İYİ ile aynı çatıya taşımanın zor olduğunu söyledi: Çünkü Anahtar Parti’nin seçmeni büyük ölçüde iktidar blokundan geliyor. Bu nedenle Anahtar Parti’nin daha çok iktidar bloğu içinde, farklı formüllerle (Cumhur İttifakı’na katılım ya da muhafazakâr-milliyetçi havuz) bir arayışa girmesi ihtimalini daha yüksek gördüğünü belirtti.

DEM KİLİT AKTÖR: KABA TOPLAMA HESABI ÇÖKER

Ete, “AK Parti+MHP dışındaki herkes muhalefettir” hesabının 2023 sonrası gerçekliği açıklamadığını belirterek, muhalefette ittifak iradesinin dağıldığını ve bazı partilerin gündemlerde iktidara yakın tepkiler verebildiğini söyledi. Denklemi asıl bozan dinamiğin DEM Parti’nin seçimlere yaklaşıldığında nerede hizalanacağı olduğunu vurgulayan Ete, yürüyen sürecin iktidarın öncülüğünde DEM Parti ile birlikte ilerlediğine işaret etti.