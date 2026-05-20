Türkiye siyasetinde seçimler çoğu zaman bir son değil, yeni bir dönemin başlangıcı gibi işliyor. Sandık kapanıyor, sonuçlar açıklanıyor, ekranlar sakinleşiyor… Ama asıl hareketlilik çoğu zaman seçimden sonra başlıyor. Milletvekilleri parti değiştiriyor, belediye başkanları yeni siyasi adreslere yöneliyor, ittifaklar yeniden şekilleniyor, yerel güç dengeleri sessizce değişiyor. Örneğin bir siyasetçi, kendi partisi yüzde 7'de kalırken, ittifakın büyük ortağına geçerek hem mecliste kalıyor hem de "ittifakın bir parçasıyım" diyerek meşruiyet krizini aşıyor.

Siyaset tarihinde örnekleri bulmak mümkün. CHP'den İzmir milletvekili seçilen Mehmet Ali Çelebi, önce Memleket Partisi'ne, ardından AK Parti'ye geçti. İYİ Parti'den aday olup seçilemeyen Mesut Özarslan, CHP'den Keçiören Belediye Başkanı seçildi. CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ise Mayıs 2026'da AK Parti'ye katıldı. AK Parti'den istifa eden Davutoğlu ve Babacan yeni parti kurarken, Selçuk Özdağ gibi birçok isim Gelecek Partisi'ne geçti. Kamuoyunda oluşan şaşkınlık ve hayal kırıklığını, parti teşkilatlarının tepkilerini haberlerden okumuşsunuzdur.

İttifaklar, transferin maliyetini düşüren bir faktör gibi duruyor. Ancak ittifakların yeni bir sadakat çatışması üretip üretmediği; örneğin ‘kendi partim mi, yoksa ittifakın çıkarı mı?’ sorusunun nasıl cevaplandığı da bugün siyasetin yönünü belirleyen temel meselelerden biri haline geliyor. Peki ittifaklar dağılırsa (ki bugünkü siyasi iklim bunu mümkün kılıyor), transferin maliyeti eski haline döner mi, yoksa daha da ağırlaşır mı?

Son yıllarda bu tablo artık geçici bir siyasi hareketlilik olmaktan çıktı. “Siyasette transfer dalgası”, Türkiye siyasetinin kalıcı gerçeklerinden biri haline geldi.

Ancak mesele yalnızca “kim neden parti değiştirdi?” sorusu değil. Meselenin özü şu:

Sistem neden bu kadar akışkan bir siyaseti sürekli yeniden üretiyor?

Parti Değiştirmek Neden Bu Kadar Etkili?

Türkiye’de milletvekilleri seçildikten sonra partilerinden ayrılıp başka bir partiye geçebiliyor. Aynı durum belediye başkanları için de geçerli. Hukuken bunu engelleyen bir “anti-defection” yani parti değiştirme yasağı bulunmuyor.

Ancak hukuken mümkün olan bir şey, siyaseten her zaman meşru kabul edilmiyor.

Çünkü seçmen açısından temel tartışma hep aynı noktada düğümleniyor:

Seçmen oyunu kişiye mi verir, partiye mi?

Türkiye’de yaygın algı, seçmenin büyük ölçüde partiye oy verdiği yönünde. Seçmenin çoğunluğu partiye oy verse de, özellikle büyükşehirlerde aday faktörü giderek belirleyici oluyor. Bu nedenle seçimden sonra yaşanan geçişler özellikle yerel siyasette ciddi bir güven tartışması yaratıyor.

Milletvekili transferleri bazen doğrudan meclis aritmetiğini değiştirebiliyor. Yakın sayısal dengelerde birkaç sandalye bile kritik hale geliyor. Bu yüzden transferler teknik bir tercih gibi görünse de siyasal sonuçları oldukça büyük olabiliyor.

Belediye başkanlarında ise durum daha farklı. Çünkü belediye başkanlığı doğrudan seçilen tek kişilik bir makam. Seçmen yalnızca partiyi değil, adayın kişiliğini, yereldeki etkisini ve bireysel performansını da dikkate aldığını düşünüyor. Bu nedenle belediye başkanlarının parti değiştirmesi, çoğu zaman yalnızca siyasi bir karar değil, “temsiliyetin yön değiştirmesi” olarak algılanıyor.

Seçmen Psikolojisi ve “Sessiz İstifa”

Transfer olan siyasetçi, beraberinde seçmenini de taşıyabiliyor mu? Taşınan seçmenin uzun vadede nasıl bir tutum sergilediği ise ayrı bir tartışma konusu. Genel kabul, seçmenin çoğunlukla partiye oy verdiği yönünde. Ancak bu durumda, örneğin A partisine oy veren bir seçmenin, partisinden ayrılıp B partisine geçen bir başkan karşısında nasıl davrandığı önem kazanıyor. Transferin sadece “kazanan” tarafı değil, “kaybeden” tarafına da bakmak gerekir. Peki transferin ardından eski partisinin o ilçe veya şehirdeki teşkilatı ne oluyor? O teşkilatın içine çöken motivasyon kaybı, aidiyet duygusunun yıkılması, “bizim için savaştığımız adam gitti” psikolojisi… Bu da sistemin yeniden ürettiği bir yıkım. Transfer sadece bir kişinin değil, bir örgütün travmasıdır çoğu zaman.

Anketlerde seçmenin bir kısmı ‘Bir sonraki seçimde yine eski partime oy veririm, başkanımı affetmem’ derken; bir kısmı da ‘Ne ona oy veririm ne de partime, ikisi de beni hayal kırıklığına uğrattı’ düşüncesine kayabiliyor. Bu durum, seçmende ciddi bir psikolojik ve siyasal çatışma yaratıyor. Araştırma şirketlerinin verileri, parti değiştiren başkanların oy oranlarında genellikle ciddi bir düşüş yaşandığını; yeni partinin kemik seçmeninin ise bu adaylara destek vermekte zorlandığını göstermektedir.

Günümüz Türkiye’sinde sosyal medya bu tepkiyi organize ediyor ve anlık görünür kılıyor. Transfer olan bir belediye başkanının altındaki X (tweet)’ lere, açılan istifa kampanyalarına, teşkilattan kopmaların canlı yayınlara taşınmasına bakıldığında, sanal âlemde oluşan “ihanet” algısı, seçimden çok önce somut siyasi sonuçlar üretebiliyor

Transferlerin Arkasında Ne Var?

Parti değiştirme olgusunu yalnızca “siyasi sadakatsizlik” ya da “fırsatçılık” üzerinden okumak eksik olur. Çünkü bu hareketliliği üreten yapısal nedenler var.

Türkiye’de siyaset büyük ölçüde lider merkezli işliyor. Parti içi disiplin güçlü. Aday listeleri çoğunlukla parti merkezleri tarafından belirleniyor. Bu yapı içinde siyasetçi, parti içinde dışlandığını düşündüğünde ya da yeniden aday gösterilmeyeceği kanaatine vardığında başka bir siyasi adres aramaya başlıyor.

Bir başka önemli neden ise siyasetin doğasındaki “hayatta kalma refleksi”.

Türkiye'de bir siyasetçi için en büyük korku, sadece şimdi değil, gelecekte tamamen tasfiye edilmek. Emekli olmak yok; ya kazanarak devam edersin ya da siyasi olarak ölürsün. Bu sıfır toplamlı algı, transferi çok daha cazip hale getiriyor. Bu psikolojik baskıya biraz daha yer açılabilir. Siyasette seçilebilmek, siyasi varlığın devamı anlamına geliyor. Gücünü kaybetme riski yaşayan bir siyasetçi için parti değiştirmek bazen ideolojik bir kırılmadan çok pragmatik bir stratejiye dönüşebiliyor.

Özellikle yerel yönetimlerde mesele daha hassas hale geliyor. Çünkü belediyeler açısından merkezi hükümetle uyum; yatırım, kaynak, onay süreçleri ve hizmet kapasitesi anlamına gelebiliyor. Bu nedenle bazı belediye başkanları, “hizmet üretebilmek” gerekçesiyle iktidar partisine yakınlaşabiliyor.

Tam da bu noktada kamuoyunun en kritik sorusu ortaya çıkıyor:

“Hizmet için mi geçti, yoksa siyasi avantaj için mi?”

Dolaylı Baskı Tartışmaları

Türkiye'de en sert iddialardan biri şu: Bazı siyasetçiler önce itibarsızlaştırılıyor, ardından geçişe zorlanıyor.

Aday gösterilmeme korkusu, parti içinde yalnızlaştırma, teşkilat desteğinin çekilmesi, belediye meclislerinde bloke edilme, kaynak ve siyasi destek kaybı, kayyum tehdidi, mal varlığı tartışması, parti disiplin soruşturması zamanlaması gibi vaka tipolojileri. Örneğin; Eski Balıkesir BB Başkanı Ahmet Edip Uğur, 30 Ekim 2017 tarihinde yaptığı açıklamada, istifası için ailesinin tehdit edildiğini belirtmiş, ağlayarak istifasından sonra yaptığı açıklamada tehdit ile istifa etmeye zorlandığını, bu tehditlerin ailesine, evine kadar ulaştığını belirtmişti.

Transfer iddialarıyla ilişkilendirilmese de çeşitli baskı mekanizmalarına maruz kaldığı yönünde haberlerle gündeme gelen Mansur Yavaş yönetimi, yürütülen soruşturmaların siyasi saiklerle gerçekleştirildiğini ve halkın yüzde 60’ı aşan desteğine sahip yerel yönetimi yıpratmayı hedeflediğini savunmuştur. ABB Başkanı Yavaş, “Kimse bizi siyasi operasyonların ve itibarsızlaştırma girişimlerinin bir parçası haline getiremez” ifadelerini kullanmıştır. Yavaş ayrıca, yalnızca Ankara’da değil, ülke genelinde muhalefet belediyelerine yönelik artan denetim ve görevden alma uygulamalarının yerel yönetimlerin faaliyet alanını daralttığını belirterek ortak bir duruş sergilenmesi çağrısında bulunmuştur.

Bazı hukukçulara göre asıl tartışma, soruşturma zamanlamalarının siyasi etki üretmesi. Kulislerde dolaylı mesajlar verildiği iddia ediliyor. Çünkü suçlama haberi hızla yayılır; beraat ya da takipsizlik aynı görünürlüğü bulmaz.

Elbette her iddia siyasi operasyon değildir. Gerçek yolsuzluk iddiaları da var.

Ama şu sorular duruyor:

-Soruşturmanın zamanlaması neye denk geliyor?

-Benzer durumdaki herkes aynı süreçlerden geçiyor mu?

-İddialar neden tam siyasi kriz anlarında gündeme geliyor?

Bu soruları sormak, suçlamaları reddetmek değil. Ancak bu tartışmalar gösteriyor ki, parti değiştirme meselesi artık sadece etik değil, sistemsel bir gerilim. En görünmez baskı, en etkili olandır. Hukuktan çok; algı, zamanlama ve siyasal sonuç üretme kapasitesi meselesi.

Dünyada Nasıl İşliyor?

Dünyada parti değiştirme konusunda tek bir model yok.

ABD, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde milletvekilleri parti değiştirebiliyor ve koltuklarını kaybetmiyor. Bu sistemlerde bireysel temsil anlayışı daha güçlü kabul ediliyor.

Hindistan gibi bazı ülkelerde ise “anti-defection” yasaları uygulanıyor. 1985’te kabul edilen düzenlemeyle birlikte parti değiştiren milletvekilinin vekilliği düşebiliyor. Amaç, hükümet istikrarını korumak ve meclis aritmetiğinin transferlerle değişmesini önlemek.

Ancak dünya örnekleri incelendiğinde, parti değiştirme meselesinin yalnızca hukuki değil; aynı zamanda siyasal kültür ve sistem tasarımıyla da doğrudan ilişkili olduğu görülüyor.

Birleşik Krallık gibi Westminster geleneğinden gelen sistemlerde milletvekilleri hukuken partilerinden ayrılabiliyor. Bu ülkelerde temsil anlayışı, yalnızca partiye değil; seçmenin doğrudan vekille kurduğu ilişkiye de dayanıyor. Bu nedenle parti değiştirmek her zaman meşruiyet krizi üretmese de, seçmenin tepkisi çoğu zaman bir sonraki seçimde ortaya çıkıyor. Ancak Türkiye'de sosyal medya ve anlık algı yönetimi, bu tepkiyi seçimden önce de organize edebiliyor. Transfer olan bir ismin kendi tabanında oluşan "ihanet" algısı, belki de aynı gün içinde somut tepkilere (istifa çağrıları, teşkilattan kopmalar) yol açıyor.

Buna karşılık Almanya gibi parti disiplini güçlü parlamenter sistemlerde milletvekilleri teknik olarak bağımsız hareket edebilse de siyasi kariyer büyük ölçüde parti yapısı içinde şekilleniyor. Aday listelerinin merkezileşmesi ve koalisyon kültürü, parti aidiyetini daha belirleyici hale getiriyor. Bu nedenle transferler hukuken mümkün olsa bile siyasal pratikte daha sınırlı yaşanıyor.

Başkanlık sistemlerinde ise tablo daha farklı işliyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri gibi örneklerde yasama organı ile yürütmenin ayrı meşruiyet kaynaklarına dayanması nedeniyle bireysel siyaset alanı daha geniş olabiliyor. Parti değiştiren siyasetçiler doğrudan hükümet krizine yol açmasa da kongredeki sayısal dengeyi, komisyon yapılarını ve yasa süreçlerini etkileyebiliyor. Bu nedenle transferler hükümetin düşmesinden çok, siyasal pazarlık gücünü değiştiren hamleler olarak görülüyor.

Latin Amerika ülkelerinde ise “party switching” olgusu çoğu zaman daha yüksek düzeyde görülüyor. Bunun önemli nedenlerinden biri, siyasal partilerin kurumsallaşma düzeyinin bazı ülkelerde zayıf olması ve siyasetin daha kişisel liderlik ağları üzerinden işlemesi. Özellikle koalisyonların sık değiştiği ve parti sistemlerinin parçalı olduğu dönemlerde milletvekili transferleri, hükümet dengelerini doğrudan etkileyebiliyor.

Özellikle İtalya’da “parti değiştirme” (crossing the floor) o kadar yaygındır ki bunun için kullanılan özel bir tabir (transfughismo) vardır.

Peki Türkiye’de böyle bir model uygulanabilir mi?

Önce dürüst bir tespit: bu sorunun tek bir doğru cevabı yok. Hindistan modeli istikrar getirdi ama lider otoritesini mutlaklaştırdı. Serbest sistem esneklik sağlıyor ama güveni tüketiyor. Ancak Türkiye’nin güçlü lider merkezli siyasi yapısı düşünüldüğünde, böyle bir yasa parti liderlerinin gücünü daha da artırabilir. Milletvekilleri parti yönetimlerine tamamen bağımlı hale gelebilir. Bu da siyasi istikrar sağlarken, parti içi demokrasiyi daha da zayıflatabilir.

Her modelin bedeli var; mesele bedeli kimin ödediğini seçmek.

Anti-defection yasasının Türkiye versiyonu, Hindistan'daki gibi otomatik koltuk düşürme değil, zorunlu ara seçim olmalıdır. Fark kritik: otomatik düşürme, kararı lider verir; zorunlu ara seçim, kararı seçmen verir. Milletvekili ya da belediye başkanı seçildiği partiden ayrılırsa, 90 gün içinde aynı seçim bölgesinde yeniden seçime gitmek zorunda kalır. Görev bu süre boyunca askıya alınmaz, devam eder. Ama seçmen onayı olmadan yeni partide devam edemez.

Geçiş "hizmet için zorunluydu" gerekçesiyle yapıldıysa, seçmen bunu anlayışla karşılar ve yeniden seçer. Geçiş fırsatçılıksa, seçmen reddeder. Karar seçmene döner.

Zayıf noktası: maliyetlidir, siyasi kriz dönemlerinde seçim takvimini karmaşıklaştırır. Bunu dengelemek için eşik konulabilir, örneğin görev süresinin ilk yarısında yapılan geçişler zorunlu seçime tabi, ikinci yarısında değil. Demokratik görünse de pratikte (özellikle dar boğazda bir hükümetin desteğini kaybettiği anda) ülkeyi sürekli seçim takvimine sokabilir.

Bu farklı modeller gösteriyor ki, parti değiştirme meselesi yalnızca “etik” ya da “hukuki” bir tartışma değil. Asıl belirleyici unsur; siyasi partilerin ne kadar kurumsallaştığı, seçmen–temsilci ilişkisinin nasıl kurulduğu ve siyasi sistemin bireysel hareket alanına ne ölçüde izin verdiği.

Türkiye İçin Nasıl Bir Model Mümkün?

Türkiye’de parti değiştirme tartışmalarını azaltacak bir reform modeli, yalnızca transferleri değil; bu transferleri üreten yapıyı da hedef almak zorunda.

Bu nedenle çözüm tek bir yasadan değil, birbirini tamamlayan reformlardan geçiyor.

Bunlardan biri, parti değiştiren milletvekili ya da belediye başkanının belirli koşullarda yeniden seçime gitmesini öngören “zorunlu ara seçim modeli” olabilir. Böylece nihai kararı parti yönetimleri değil, doğrudan seçmen verir.

Bir diğer kritik başlık ise seçim sistemi.

Türkiye’de kapalı liste sistemi nedeniyle milletvekilleri çoğu zaman seçmenden çok parti merkezine bağlı hale geliyor. Tercihli oy ya da açık liste gibi modeller, seçmen–temsilci bağını güçlendirebilir.

Yerel yönetimlerde ise merkezi kaynak dağılımının daha objektif ve şeffaf kriterlere bağlanması, “hizmet için geçiş” tartışmalarını azaltabilir.

Böyle bir yasa mevcut iktidar tarafından çıkarılır mı? Kim, kendi elindeki transfer avantajını –istikrarı bozmadan milletvekili kaydırma kabiliyetini– bu kadar kolay bırakır? Cevap: Çıkarmaz. Çünkü bu avantaj sadece muhalefetten iktidara transfer için değil, aynı zamanda iktidar içindeki disiplini sağlamak için de kullanılan bir araçtır. Reform, sistemin kazananına da maliyet çıkarır; işte bu çıkar çatışması, transfer siyasetinin en görünmez ama en etkili freni.

Bunun yanında medya sahipliği şeffaflığı, soruşturma süreçlerinin denetlenebilirliği ve kamu yayıncılığının tarafsızlığı gibi alanlar da siyasi güven açısından belirleyici hale geliyor.

Sistem Bu Tartışmaları Neden Üretiyor?

Eleştirmenlere göre sistemin değişmemesinde, bu yöntemlerin kısa vadede siyasi sonuç üretmesinin payı bulunuyor. Bazı yorumculara göre, kamuoyunda oluşan itibarsızlaştırma süreçleri siyasi sonuç üretme kapasitesine sahip.

Peki bu transferler nasıl oluyor? Bazı yorumculara göre sistemin en etkili silahı görünmez olandır: Hukuki iz yok, imzalı talimat yok, sadece bir haber, bir ifade, bir zamanlama. Ve bu, siyasetçinin hareket alanını sorgusuzca daraltmaya yetiyor.

Türkiye'de parti değiştirmeyi ele alırken kapalı liste sistemi, kaynak dağılımı, lider merkezli kariyer yapısı konuşuluyor. Bunlar gerçek. Ama bunların yanında daha az tartışılan bir başka mesele de şu: itibarın, siyasi bir silah olarak kullanılabildiği yönündeki iddia.

Kamuoyunda bazı iddiaların güçlü delillere dayandığı, bazılarının ise siyasi tartışmalar içinde tartışmalı hale geldiği yönünde görüşler bulunuyor. İkisinin arasındaki farkı görmek, ancak zamanlamaya, süreçler arasındaki farklılıklara ve sonrasına bakmakla mümkün. Ve bu bakışı zorlaştıran şey, eleştirmenlerin, tam da bu belirsizlik alanının siyasi etki üretmeye elverişli olduğunu savunuyor olması.

Kamuoyunda oluşan algının, hukuki süreç tamamlanmadan siyasi sonuç üretebildiği eleştirileri dile getiriliyor. Oysa günümüz Türkiye’sinde bir siyasetçinin itibarsızlaştırılması için geleneksel medyadan çok Twitter (X) gündemleri, manipüle edilmiş etiketler ve bot hesaplar belirleyici olabiliyor. Bazı yorumcular, medya görünürlüğü yüksek suçlamaların hukuki süreç tamamlanmadan siyasi sonuç üretebildiğini savunuyor. Bu tür süreçlerin çoğu zaman doğrudan kanıtlanabilir ilişkilerden ziyade kamuoyu algısı üzerinden tartışıldığı görülüyor.

Bu tartışmalar sürdüğü sürece, siyasette etik davranışın nasıl korunacağı sorusu da gündemde kalmaya devam edecek. Çünkü sorun yalnızca bireysel ahlak meselesi değil; sistemin hangi davranışları ödüllendirip hangilerini cezalandırdığı meselesi.

Sonuç

Türkiye’de transfer siyaseti ne tamamen olağanüstü bir durum ne de tamamen sıradan bir siyasi hareket.

O, sistemin kendi iç dengelerinin ürettiği bir sonuç.

Bugün yaşanan transfer dalgası, yalnızca bireysel fırsatçılıkla açıklanamayacak kadar sistematik hale gelmiş durumda. Seçim sistemi, lider merkezli yapı, ittifak siyaseti, merkezi kaynak düzeni ve parti içi demokrasi eksikliği bu hareketliliği sürekli besliyor.

Bu yüzden mesele yalnızca “kim neden parti değiştirdi?” sorusu değil.

Asıl mesele, sistemin neden bunu mümkün ve aynı davranışı üretip durduğu ve zaman zaman cazip hale getirdiği.

Cevap basit değil ama rahatsız edici: Çünkü sistem, sadakati ödüllendiren ama aynı zamanda kopuşu da teşvik eden bir yapı kurmuş durumda. İçeride kalmak da riskli, dışarı çıkmak da. Bu çift taraflı baskı, transfer siyasetini anlamanın anahtarı.

Sonuçta ortaya çıkan tablo şu: Türkiye’de transfer siyaseti ne bir sapma ne de bir tesadüf. Siyasetin kendi iç mantığının ürettiği sürekli bir akış.

Ve belki de bütün tartışmanın özeti tek bir soruda saklı:

Seçmen iradesi sabitken siyaset bu kadar akışkan olabilir mi?

Cevap: Olamaz. Ama olamadığı halde oluyorsa, ya seçmen iradesi sandıktan ibaret değildir, ya da siyaset başka bir mekanizma tarafından yönlendiriliyordur. İkisi de rahatsız edici.