SICAK ANALİZ/ AHMET TAKAN

Benim başım kel mi?.. Çorbada bizim de tuzumuz olsun!..

Ekrem İmamoğlu’nun o ifadesini okur okumaz aklıma 2022 Aralık ayında gündeme düşen o fotoğraf geldi. Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu’nun samimi bir şekilde kucaklaştıkları fotoğraf… Çok tartışılmıştı….

YSK üyelerine "ahmak" diye hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay hapis cezası yüzünden o zamanlar İYİ Parti Genel Başkanı olan “abla” sıfatlı Meral Akşener, destek ziyaretine gitmişti.

Aslında Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu arasındaki muhabbet pek inişli çıkışlıdır ve kamuoyuna hâlâ yansımayan pek çook detayları vardır. Bugünün konusu olmadığı için oralara girmeyeceğim.

Sadece, çorbaya katacağımız tuz için kısa bir hatırlatma yapacağım. 2023 seçimleri öncesinde Meral Akşener’in kalkıp tekrar oturduğu altılı masa hadisesi ile ilgili. 2023 Mart ayının ilk günleriydi. Ortalık şu haberle toz duman oluyordu;

-Akşener masayı dağıttı, Yavaş ve İmamoğlu'nu göreve çağırdı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, altılı masayı noter masasına dönüşmekle eleştirdi, Cumhurbaşkanı adaylığı için Yavaş ve İmamoğlu'nu göreve çağırdı.

Milletin Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu sevdiğini ve bağrına bastığını, "bugün de çok kritik bir kırılmanın eşiğinde göreve çağırdığını" söyleyen Akşener, 100 yıl öncesine işaret ederek Amasya Tamimi'ni hatırlattı ve "Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi bugün de, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlike altındayken, Saray hükûmeti üzerine düşen sorumluluğu yerine getiremeyip milletimizi yokluğa mahkûm ederken, 100 yıl önce olduğu gibi, bugün de, milletimiz istiklalini, yine kendi azim ve kararına bağlamıştır. Size de, ateşten bir gömlek giymeyi vazife kılmıştır" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener’in altılı masadan büyük gümbürtü ile kalkmasından 3 gün sonra Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş “abla”yı ziyaret ederek tekrar masaya oturması için ikna etmişlerdi. Meral Akşener’de Kemal Kılıçdaroğlu’na; İmamoğlu ve Yavaş'ın iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olma teklifini götürmüştü.

Bugünün kaynama anında çorbaya tuzumuzu koyalım;

Ahde vefa gereği, Ekrem İmamoğlu, bugün, bir zamanlar “abla”sı olan Meral Akşener’i işaret etmiş olabilir mi?..

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener mi?..

Türkiyeliler siyasetinin ve de siyasetçilerinin ana ve vazgeçilmez prensibi nedir?.

"Siyasette olmaz olmaz"

(Yazarın notu; "Siyasette olmaz olmaz" sözü, çıkarların ve şartların değişkenliği nedeniyle kalıcı düşmanlıkların veya imkansız görülen ittifakların olamayacağını ifade eder. Temel mesaj, siyasette küslük veya dargınlığın kalıcı olmadığı, çıkarların ön planda tutulmasıdır.)

(Yazarın son notu; Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu’nun bugünkü çıkışından pirelenip, Meral Akşener’i telefonla arayarak “hayırdır abla ne oluyor” diye sormuş olabilir mi…)