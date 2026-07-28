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Emekli Amiral Türker Ertürk, kaleme aldığı syazısında Türkiye’deki mevcut siyasi tablonun ciddi bir yozlaşma içerisinde olduğunu vurguladı. Siyaset kurumundaki kirliliğin hem ekonomik kaynakların kamu yararı dışında israf edilmesine ve toplumsal ahlaki çöküntüye yol açtığını hem de vatandaşların demokrasiye ve siyasetçilere olan inancını zayıflattığını belirten Ertürk, bu gidişata son verilmesi gerektiğini ifade etti.

Ertürk, mevcut olumsuz tablonun önüne geçilebilmesi için her kademedeki siyasi parti yöneticilerinin altına imza atarak millete ilan etmesi gerektiğini belirttiği 23 maddelik "Etik Taahhüt" listesini açıkladı.

SİYASETTE ŞEFFAFLIK VE HESAP VERİLEBİLİRLİK VURGUSU

Türker Ertürk’ün siyasi aktörlerin imzalamasını önerdiği maddeler şu ilkelerden oluşuyor:

1- Çevre ve Doğa Odaklı Yaklaşım: Alınan tüm kararlarda canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu ekolojik bütünlüğün gözetilmesi.

2- Seçilme Kaygısından Bağımsızlık: Erdemli ilkelerin uygulanmasında "bir daha seçilememe" endişesinin dikkate alınmaması.

3- Mali Denetim ve Açıklık: Kişisel finansal ve akçeli işlerin her yıl bağımsız bir denetim kurumuna denetletilerek kamuoyuna açıkça duyurulması.

4- Çıkar Çatışmasının Önlenmesi: Çıkar çatışmasına zemin hazırlayacak ikinci bir iş veya görev yürütülmemesi.

5- Özlük Hakları Düzenlemesi: Kişisel avantaj sağlayabilecek özlük hakkı değişikliklerinin bir dönem sonra yürürlüğe girmesinin teklif edilmesi.

6- Soruşturma Süreçlerinde İstifa: Hakkında yürütülebilecek araştırmaları etkileyebilecek idari pozisyonlarda bulunulması halinde yürütme görevinden ayrılınması.

7- Vicdani Oy ve Yolsuzlukla Mücadele: Siyasi gruplardaki oylamalarda grup kararı yerine vicdani kanaatle hareket edilmesi; tüm yolsuzluk araştırmalarında kategorik olarak kabul oyu verilmesi.

8- Dokunulmazlık Sınırlandırması: Siyasi faaliyetler dışında dokunulmazlık imtiyazlarından yararlanılmaması ve kaldırma taleplerine olumlu oy kullanılması.

9- Kamu İmkanlarının Tarafsız Kullanımı: Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık veya Bakanlık gibi makam imkânlarının yeniden seçilme amacına yönelik olarak belirli yörelere ya da kesimlere ayrıcalık sağlayacak şekilde kullanılmaması.

10- Yasal Boşlukların Kötüye Kullanılmaması: Mevzuattaki tanım eksiklikleri veya yasal boşluklardan yararlanılarak kamu yararı dışı hareket edilmemesi.

11- Parti Değişikliğinde Milletvekilliğinden İstifa: Haklı bir gerekçe kalmadığı halde temsil edilen partiden istifa edilmesi durumunda milletvekilliği görevinden de çekilinmesi.

12- Yolsuzluk İddialarında Soruşturma İzni: Yönetim altındaki kurum veya kişilerin karıştığı yolsuzluk iddialarında soruşturma izinlerinin tereddütsüz verilmesi.

13- Partizanlıkla Mücadele: Partizanlık temelli ayrımcılığın en ağır suçlar arasında kabul edilmesi.

14- Anayasal Tarafsızlık: Dini, siyasi ve ideolojik tercihler ile aidiyetlerin Anayasa ile belirlenmiş görev ve sorumluluklara karıştırılmaması.

15- Örtülü Ödenek Denetimi: Örtülü ödenek kaynaklarının kişisel amaçlarla kullanılmaması ve harcama kayıtlarının ana muhalefet partisi liderine periyodik olarak sunulması.

16- Yüklenici İlişkilerinin Sınırlandırılması: Yetki alanındaki işi üstlenen yükleniciler üzerinden kişisel harcama yapılmaması.

17- İhale Mevzuatı Şartı: İhale yasasında yapılacak değişikliklerin nitelikli çoğunlukla gerçekleştirilmesinin sağlanması.

18- Arka Bahçe İlişkilerine Son Verilmesi: Yerel yönetimler ile siyasi partiler arasındaki gayriresmî ve çıkar odaklı ilişkilerin engellenmesi.

19- Adil Yerel Hizmet: Belediyelerin ve yerel yönetimlerin halka adil, siyasi veya ideolojik ayrım gözetmeksizin hizmet üretmesinin gözetilmesi.

20- Yargı Engelinin Kaldırılması: Cumhuriyet Savcılarının yolsuzluk soruşturması yürütmesinin önündeki Başsavcılık izni engelinin kaldırılması.

21- Asgari Koruma: Koruma görevlisi kullanımının asgari seviyede tutularak halkın güvenine dayanarak hareket edilmesi.

22- Etik Yönetim: İdare altındaki tüm kurumlarda "Etik Taahhütler"in temel bir yönetim aracı olarak benimsenmesi.

Ertürk, seçim çalışmaları dönemi için de ayrı başlıklar açarak şu sınırlamaların taahhüt edilmesini istedi:

Kampanya bağışlarında yetki alanındaki yüklenicilerden sağlanan ayni veya nakdi kaynakların "Çıkar Çatışması" sayılması.

Tek bir kaynaktan yapılabilecek kampanya bağışının azami 10.000 TL ile sınırlandırılması.

Seçim çalışmalarında kamu görevinden kaynaklanan hiçbir araç, gereç ve resmi imkânın kullanılmaması.

Seçim vaatlerinin kişisel taahhüt olarak kabul edilmesi ve bu sözlerin her türlü mekanizmayla denetlenmesine karşı çıkılmayacağına namus ve şeref üzerine söz verilmesi.