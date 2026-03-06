Yeniçağ Gazetesi
Siyasette dengeleri değiştirecek anket: İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti birleşirse...

Siyasette dengeleri değiştirecek anket: İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti birleşirse...

Gündemar Araştırma'nın yaptığı anket siyasetteki dengeleri yerinden oynatacak. 3 milliyetçi partinin ittifak oluşturması durumunda vatandaşın tercihi iktidarı değiştirecek nitelikte.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
Haberi Paylaş
Siyasette dengeleri değiştirecek anket: İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti birleşirse...

Gündemar Araştırma, anket şirketleri arasında yeni bir soluk getirecek anket çalışmasına imza attı.

İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti'nin birlikte "milliyetçi bir ittifak" kurduğu senaryoda vatandaşlara oy tercihleri soruldu.

İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti'nin birlikte “milliyetçi bir ittifak” kurduğu senaryoda vatandaşlara oy tercihleri soruldu.

Siyasette dengeleri değiştirecek anket: İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti birleşirse... - Resim: 3

21-24 Ocak 2026 tarihleri arasında 2 bin 255 kişiyle yapılan çalışmada katılımcılara "İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti’nin birlikte 'milliyetçi bir ittifak' kurduğu bir seçimde oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu soruldu.

İşte Gündemar'ın yaptığı anketin sonuçları...

İşte Gündemar'ın yaptığı anketin sonuçları...

1- CHP: Yüzde 30,7

1- CHP: Yüzde 30,7

2- AKP: Yüzde 25,82

2- AKP: Yüzde 25,82

3- Milliyetçi İttifak: Yüzde 20,72

3- Milliyetçi İttifak: Yüzde 20,72

4- DEM: Yüzde 9,41

4- DEM: Yüzde 9,41

5- MHP: Yüzde 6,89

5- MHP: Yüzde 6,89

6- YRP: Yüzde 3,01

6- YRP: Yüzde 3,01

7- TİP: Yüzde 0,82

7- TİP: Yüzde 0,82

Kaynak: Haber Merkezi
