Türkiye’de iç siyaset gündemi her geçen gün sıcak başlıklarla çalkalanırken, ekonomi cephesinin arka planında reel sektör tarihinin en zorlu likidite imtihanlarından birini veriyor. 'Mutlak Butlan' tartışmalarının arkasında görünmez hale gelen ticari darboğaz, yüksek faiz oranları ve kredi kartı borç yükü altında ezilen birçok şirketi iflas bayrağını çekmeye zorluyor.

NİSAN AYINDA KAPANAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 70 ARTMIŞTI

Mayıs 2026 dönemine ait resmi şirket iflas ve kapanış istatistikleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından en son açıklanan resmi bülten olan Nisan 2026 verileri, piyasadaki tehlike çanlarının sesini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Nisan 2026'da kapanan şirket sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,6 artış gösterdi. Esnaf ve küçük işletmeleri temsil eden "Kapanan Gerçek Kişi Ticari İşletmesi" sayısı yıllık bazda yüzde 83,8 gibi rekor bir tırmanış kaydetti. Nisan ayında bir önceki aya (Mart 2026) göre kapanan şirket sayısı yüzde 70,5 artarak ticari faaliyetlerdeki risk birikiminin ne denli hızlandığını gözler önüne serdi.

SGK verilerine göre; Tekstilde ise bir yılda 861 şirket kapandı ve sektördeki toplam iş yeri sayısı 18 bin 600’e geriledi. Son bir yılda tekstil ve hazır giyim sektöründe kapanan şirket sayısı 5 bine yaklaştı.

2026'DA 2 BİN 330 FİRMA İFLAS EDEBİLİR

Uluslararası kredi sigortası devi Allianz Trade tarafından yayınlanan Küresel İflas Raporu verilerine göre, yüksek reel faiz ortamı ve bankaların krediye erişimi zorlaştırması şirketlerin nakit akışını tamamen tıkadı. Rapordaki öngörülere göre, Türkiye'deki şirket iflaslarının 2026 yılı genelinde yüzde 9 artarak 2 bin 330 firmaya ulaşması bekleniyor. Reel sektörde yaşanan bu şiddetli likidite sıkışıklığı karşısında en riskli ve finansal olarak en kırılgan sektörlerin başında ise inşaat, tekstil ve metal ürünleri imalatı geliyor.

1 AYDA 20 ÜZERİNDE KESİNLEŞMİŞ İFLAS İLANI

Piyasadaki bu tıkanmanın en somut yansıması, yargı kanadından gelen resmi duyurularda kendini gösteriyor. 1 Mayıs 2026 ile 3 Haziran 2026 tarihleri arasındaki son bir aylık süreçte, Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan portalında (ilan.gov.tr) "Doğrudan Doğruya İflas" (İİK 177-178) kategorisinde yayınlanan güncel ve kesinleşmiş iflas ilanı sayısı 20’nin üzerine geldi.

Ekonomi çevreleri, kredi kartı borç faizlerindeki artış ve finansman maliyetlerinin bu seviyede kalması durumunda, siyaset ne kadar hareketli olursa olsun ekonominin ana gündeminin "ayakta kalma mücadelesi" olacağını vurguluyor.