Piar Araştırma verilerine göre, Nisan 2025 ile Mayıs 2026 dönemleri arasındaki 13 aylık süreçte pozitif ivme yakalayan ve oylarını artıran dört parti öne çıkıyor. Bu süreçte seçmen desteğini en çok artıran siyasi oluşum, +3,9 puanlık yükselişle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) oldu.
Siyasette 13 aylık büyük değişim: Anketlerde kim kazandı, kim kaybetti?
Piar Araştırma’nın Nisan 2025 - Mayıs 2026 dönemini kapsayan 13 aylık oy değişimi verileri, siyasi partilerin seçmen nezdindeki yükseliş ve düşüş trendlerini gözler önüne serdi. Listede en keskin yükselişi CHP yaşarken, "Diğer" partiler kategorisinde çok ciddi bir erime kaydedildi.
CHP'nin ardından oylarında +2,1 puanlık bir artış yakalayan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ikinci sırada yer aldı. Pozitif tarafta yer alan diğer partilerden İYİ Parti bu dönemde oylarını +0,9 puan artırmayı başarırken, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) ise +0,8 puanlık bir yükseliş trendi sergiledi.
Araştırmanın eksi hanesinde, yani son 13 ayda oy kaybı yaşayan tarafta ise üç parti ve "Diğerleri" olarak sınıflandırılan partiler grubu bulunuyor.
Oy kaybı yaşayan partiler arasında düşüşü en sınırlı kalan oluşum, -0,6 puanlık gerilemeyle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oldu. Buna karşın Yeniden Refah Partisi (YRP) aynı süreçte -1,4 puanlık bir kan kaybı yaşadı.
Zafer Partisi (ZP) ise -1,8 puanlık bir düşüşle eksi taraftaki yerini aldı. Tablonun en dikkat çekici ve en keskin düşüşü ise -3,9 puan ile "DİĞ" (Diğer) kategorisinde listelenen partilerde görüldü.
Bu veri, ana akım partilerin dışında kalan küçük siyasi oluşumların toplamda çok ciddi bir seçmen kaybına uğradığını ortaya koydu.