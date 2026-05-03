Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu hafta siyasi partilerin grup toplantıları, kritik komisyon gündemleri ve Genel Kurul çalışmalarıyla yoğun bir mesai yaşanacak. Başkentte gözler özellikle liderlerin vereceği mesajlara çevrildi.

PLAN BÜTÇE VE SİLAHLI OKUL SALDIRILARINI ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI TOPLANIYOR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salı günü toplanacak. Fatih Karahan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu gereğince komisyona banka faaliyetlerine ilişkin sunum yapacak. Karahan’ın enflasyon, faiz politikası, rezervler ve ekonomik görünüm başlıklarında milletvekillerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Çarşamba günü ise Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki silahlı okul saldırılarının nedenlerini araştırmak amacıyla kurulan “Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki Okullarda Meydana Gelen Olaylar ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu” toplanacak.

Geçen hafta Başkanlık Divanı’nı belirleyen komisyon, bu kez çalışma takvimini netleştirecek. Toplantıda görevlendirilecek uzmanlar ile komisyona davet edilecek kurum ve isimler de belirlenecek.

AK PARTİ’DEN YENİ KANUN TEKLİFİ

AK Parti’nin de bu hafta Meclis’e ekonomi ağırlıklı yeni bir kanun teklifi sunması bekleniyor. Düzenlemede, yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik vergi avantajları, ihracatçılar ve üreticilere yönelik teşvikler ile “varlık barışı” kapsamında yurt dışındaki altın, döviz ve menkul kıymetlerin Türkiye’ye getirilmesine ilişkin maddelerin yer alacağı ifade ediliyor. İstanbul Finans Merkezi bünyesindeki şirketlere yönelik yeni vergi avantajlarının da teklif kapsamında olması bekleniyor.

BAHÇELİ, “ÇÖZÜM SÜRECİ” SESSİZLİĞİNİ BOZACAK MI?

Siyasi partilerde ise gözler grup toplantılarında olacak. AK Parti bu hafta grup toplantısı gerçekleştirmeyecek. Ancak MHP lideri Devlet Bahçeli’nin salı günü yapacağı konuşma Ankara kulislerinde yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de bir araya gelen Bahçeli’nin; terörle mücadele, yeni anayasa çalışmaları, Gazze ve “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Özellikle son dönemde çözüm sürecine ilişkin tartışmalar ve MHP’nin son dönem sessiz kaldığı yönündeki yorumların ardından Bahçeli’nin vereceği mesajlar yakından takip ediliyor.

CHP 81 İLDE SAHAYA İNİYOR

CHP’de ise bu hafta Meclis çalışmalarının yanı sıra saha mesaisi öne çıkacak.

Parti yönetimi, kendilerine yönelik operasyonlara karşı 81 ilde geniş kapsamlı saha çalışması başlatacak. CHP’liler esnaf ziyaretleri yapacak, pazar yerlerinde yurttaşlarla buluşacak, meslek örgütleri, sanayi odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla temas kuracak. CHP hafta sonu ise Rize’de miting yapacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de salı günü grup toplantısında hem belediyelere yapılan operasyonlar hem ekonomi hem de devam eden İBB davasına ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

İYİ Parti’de ise Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında yarın Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu toplantıları yapılacak. Dervişoğlu çarşamba günü partisinin grup toplantısında konuşacak.

GENEL KURUL’DA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

TBMM Genel Kurulu yoğun mesaisini sürdürecek. Geçen hafta ilk 16 maddesi kabul edilen kanun teklifinin görüşmeleri sürecek. Teklifte site aidatlarıyla ilgili yeni düzenlemeler, çevre yükümlülükleri ve sosyal konut alanlarına ilişkin acele kamulaştırma hükümleri yer alıyor.