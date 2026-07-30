Son günlerde zaman zaman bazı siyasetçilerin, özellikle de devlet yardımı alamayan küçük partilerin, “Siyasi partilere yapılan hazine yardımları tamamen kaldırılsın.” şeklindeki açıklamalarını görüyoruz. Bu söylem ilk bakışta kulağa hoş gelebilir. Devletin tasarruf yapması gerektiğini düşünen vatandaşlarımız da bu çağrıyı alkışlayabilir.

Ancak meseleye sadece sloganlarla değil, devlet aklıyla bakmak gerekir.

Çünkü siyasetin finansmanı, demokrasinin omurgasıdır.

Bugün dünyada güçlü demokrasilerin önemli bir kısmında siyasi partilere kamu kaynaklarından belli kurallar çerçevesinde yardım yapılmasının temel sebebi budur. Amaç siyasetçiyi zengin etmek değil, siyaseti sermayenin esiri olmaktan kurtarmaktır.

Devlet desteği çekildiği gün siyasetin finansmanını kim sağlayacaktır?

Millet mi?

Yoksa birkaç zengin iş insanı mı?

İşte asıl soru budur.

Siyaseti Para Değil, Millet Finanse Etmelidir

Türk milletinin vergilerinden belirlenen objektif kriterlerle siyasi partilere yardım yapılması aslında milletin siyasete ortak olmasıdır.

Bu destek kaldırıldığında ise siyasetin kapısı büyük sermayeye açılır.

Parayı verenin düdüğü çaldığı bir düzen oluşur.

Siyasetçiler, milletin değil, seçim kampanyalarını finanse eden insanların beklentilerine göre hareket etmeye başlar.

Demokrasi görünürde devam eder ama kararları millet değil, finansörler belirler.

İşte gerçek tehlike budur.

Dünyada Bunun Sayısız Örneği Var

Amerika Birleşik Devletleri’nde seçim kampanyalarının milyarlarca dolara ulaşan maliyetleri nedeniyle büyük bağışçılar ve lobiler siyasetin en önemli aktörlerinden biri hâline gelmiştir.

Latin Amerika’nın birçok ülkesinde uyuşturucu kartellerinin seçim kampanyalarını finanse ederek siyasete nüfuz ettiği örnekler dünya siyaset literatürüne girmiştir.

İtalya’da yıllarca mafya-siyaset ilişkileri tartışılmıştır.

Birçok Afrika ülkesinde ise seçimleri finanse eden iş çevreleri daha sonra devlet ihalelerini paylaşmıştır.

Ortak nokta aynıdır:

Siyasetin finansmanı şeffaf değilse, demokrasi zamanla sermayenin kontrolüne girer.

Türkiye de Bu Tecrübeleri Yaşadı

Geçmişte ülkemizde de “satılık milletvekili”, “transfer siyaseti”, “parayla listeye girme”, “makam pazarlıkları” gibi iddialar defalarca kamuoyunun gündemine gelmiştir.

Bunların tamamının doğru olduğunu söylemek mümkün değildir.

Ancak bu tartışmaların yıllardır bitmemesi bile siyaset finansmanının ne kadar hassas olduğunu göstermektedir.

Para kontrolsüz olduğu zaman ilk bozulan şey ahlaktır.

Önce siyaset kirlenir.

Sonra kurumlar.

En sonunda ise devlet.

Karşılıksız Para Alışkanlığı Devleti de Zehirler

Siyasetçinin sürekli birilerinden karşılıksız para almayı alışkanlık hâline getirmesi, zaman içinde karakterini de değiştirir.

Bugün seçim için para alan yarın ihale verir.

Bugün listeye girmek için para kabul eden yarın makam dağıtır.

Bugün makamı parayla dağıtan yarın devleti de aynı anlayışla yönetmeye başlar.

Yolsuzluk bir anda ortaya çıkmaz.

Önce alışkanlık oluşur.

Sonra sistem hâline gelir.

Sorun Yardım Değil, Denetimsizliktir

Asıl tartışılması gereken konu devlet yardımının varlığı değildir.

Asıl mesele denetimin yeterli olup olmadığıdır.

Siyasi partilere verilen her kuruş Sayıştay ve bağımsız denetim mekanizmaları tarafından şeffaf biçimde incelenmelidir.

Harcamalar milletin görebileceği şekilde kamuoyuna açık olmalıdır.

Parti yöneticileri bu parayı sadece teşkilatlanma, eğitim, demokratik faaliyetler, seçim çalışmaları ve politika üretimi için kullanabilmelidir.

Bir kuruşunun bile şahsi menfaate dönüşmesine izin verilmemelidir.

Demokrasi Ucuz Bir Sistem Değildir

Demokrasi bedelsiz değildir.

Seçimler yapılacak…

Teşkilatlar çalışacak…

Politikalar üretilecek…

Vatandaşla buluşulacak…

Bunların hepsinin bir maliyeti vardır.

Bu maliyet ya millet adına devlet tarafından şeffaf biçimde karşılanacaktır ya da görünmeyen finansörler tarafından karşılanacaktır.

İkisinin ortası yoktur.



Benim kanaatim açıktır.

Türk milletinin vergilerinden, objektif ve adil kriterlerle siyasi partilere yapılan yardımlar devam etmelidir.

Ancak bu yardımların her kuruşu millet adına denetlenmelidir.

Çünkü siyasetin finansmanından milleti çıkardığınız gün, yerine sermaye gelir.

Sermayenin girdiği yerde ise zamanla milletin sesi azalır, paranın sesi yükselir.

Demokrasiyi yaşatmak istiyorsak, siyaseti zenginlerin değil, milletin finanse ettiği; hesap veren, şeffaf ve denetlenebilir bir düzeni kurmak zorundayız.

Unutmayalım ki temiz siyaset sadece temiz insanların değil, temiz finansman sistemlerinin de eseridir.