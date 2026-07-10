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Kaynak: AA

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunan terörle mücadele ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, iktidardaki Yeni Demokrasi partisinden siyasetçi Afroditi Nestora'nın evine düzenlenen saldırıyla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde başlayan operasyonun Selanik ve Girit Adası'nda farklı evlerde aramalarla devam ettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İktidardaki Yeni Demokrasi partisi yöneticisi Afroditi Nestora'nın yaşadığı apartmana bırakılan, kamp tüpüyle hazırlandığı değerlendirilen patlayıcı düzenek 1 Temmuz'da sabahın erken saatlerinde infilak etmişti.

Olayda Nestora ile anne ve babasının da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralanmıştı. Nestora'nın annesi Vaya Nestora (72) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Patlama nedeniyle açık otoparktaki araç ve motosikletler kullanılamaz hale gelmiş, çıkan yangın binanın birinci katındaki dairede hasara yol açmıştı.

Aynı saatlerde Selanik'te Yeni Demokrasi partisinden 2 siyasetçinin yaşadığı binaların girişlerine bırakılan benzer düzenekler de patlamış, olaylarda yaralanan olmamıştı.