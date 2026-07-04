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Kaynak: Haber Merkezi

Anahtar Parti, Türkiye’nin kanayan yaralarını ve farklı meslek gruplarının görünmeyen feryatlarını dijital dünyaya taşımaya devam ediyor.

Geleneksel siyasi propaganda videolarının dışına çıkarak küresel çapta bilinen "TEDx" formatını tersine çeviren parti, “DertX” video serisinin yeni bölümünü paylaştı.

Yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan serinin son konuğu umutları, emekleri ve gelecekleri kontenjan barajlarına takılan atanamayan öğretmenler oldu.

"MESLEKİ KÖRELMEYİ NASIL KABULLENDİĞİMİ ANLATACAĞIM"

Yayımlanan çarpıcı videoda, dumanlar altındaki bir sahnede, dev kırmızı harflerle yazılmış "DERTX" dekorunun önünde yapay zekayla oluşturulmuş genç bir kadın öğretmen adayı yer alıyor. Genç öğretmenin, arkasında KPSS kitaplarıyla dolu bir masada çaresizce beklediği anlar ekrana yansırken, kürsüden yükselen şu ironik ve sitem dolu sözler dikkat çekiyor:

"Bugün size mülakat sonuçlarını nasıl dert etmediğimi, eğitimimin karşılığını alamamayı nasıl sorun etmediğimi, liyakatsizlik karşısında umudumu nasıl kaybetmediğimi, atanamayan öğretmenlerden biri olarak kontenjan yetersizliğini nasıl dert etmediğimi, mesleki körelmeyi nasıl kabullendiğimi anlatacağım."

Salondaki dinleyicilerin ellerinde taşıdığı “Diplomam Var, Sınıfım Yok!” pankartı ise yüz binlerce öğretmen adayının ortak çığlığını tek bir cümleyle özetliyor. Video, "Sorunları görüyoruz, biliyoruz, anlıyoruz" mesajıyla ve Anahtar Parti logosuyla son buluyor.

İLK BÖLÜMDE KİMLER VARDI?

Anahtar Parti’nin toplumun farklı kesimlerinin sesi olmak amacıyla başlattığı bu dijital farkındalık serisi ilk olarak polis memurlarının yaşadığı ağır şartları gündeme getirerek büyük ses getirmişti.

Serinin ilk videosunda yine yapay zekayla oluşturulan bir polis karakteri kürsüye çıkmıştı. Emniyet teşkilatı mensuplarının kronikleşen sorunlarına değinilen o videoda; “18 saatlik vardiyalardan sonra çocuklarıma nasıl vakit ayırabildiğimi, maruz kaldığım psikolojik baskılarla nasıl başa çıktığımı anlatacağım” denilerek mobbing, ağır çalışma şartları ve geçim sıkıntısı benzer bir ters psikolojiyle eleştirilmişti.