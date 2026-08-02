Kontak Araştırma, 10-14 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlediği genel seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.
Siyaset kulislerini sallayacak anket: Partilerin güncel oy oranları belli oldu
Kontak Araştırma tarafından 10-14 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen genel seçim anket sonuçlarına göre Yeni Parti yüzde 34,5 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 28,0 oy oranına ulaştı.Kaynak: Haber Merkezi
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Araştırma verilerine göre siyasi partilerin kamuoyundaki oy oranları belirlendi.
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Anket verilerine göre siyasi partilerin aldığı oy oranları sıralaması şu şekilde:
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Yeni Parti: yüzde 34,5
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AK Parti: yüzde 28,0
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MHP: yüzde 8,0
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DEM: yüzde 7,0
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İYİ Parti: yüzde 5,5
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Anahtar Parti: yüzde 4,5
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CHP: yüzde 3,5
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Zafer Partisi: yüzde 3,5
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Yeniden Refah Partisi: yüzde 3,0
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DİĞ (Diğer): yüzde 2,5
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