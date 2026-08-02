Yeniçağ Gazetesi
02 Ağustos 2026 Pazar
İstanbul 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Siyaset kulislerini sallayacak anket: Partilerin güncel oy oranları belli oldu

Siyaset kulislerini sallayacak anket: Partilerin güncel oy oranları belli oldu

Kontak Araştırma tarafından 10-14 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen genel seçim anket sonuçlarına göre Yeni Parti yüzde 34,5 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 28,0 oy oranına ulaştı.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Siyaset kulislerini sallayacak anket: Partilerin güncel oy oranları belli oldu - Resim: 1

Kontak Araştırma, 10-14 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlediği genel seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

1 13
Siyaset kulislerini sallayacak anket: Partilerin güncel oy oranları belli oldu - Resim: 2

Araştırma verilerine göre siyasi partilerin kamuoyundaki oy oranları belirlendi.

2 13
Siyaset kulislerini sallayacak anket: Partilerin güncel oy oranları belli oldu - Resim: 3

Anket verilerine göre siyasi partilerin aldığı oy oranları sıralaması şu şekilde:

3 13
Siyaset kulislerini sallayacak anket: Partilerin güncel oy oranları belli oldu - Resim: 4

Yeni Parti: yüzde 34,5

4 13
Siyaset kulislerini sallayacak anket: Partilerin güncel oy oranları belli oldu - Resim: 5

AK Parti: yüzde 28,0

5 13
Siyaset kulislerini sallayacak anket: Partilerin güncel oy oranları belli oldu - Resim: 6

MHP: yüzde 8,0

6 13
Siyaset kulislerini sallayacak anket: Partilerin güncel oy oranları belli oldu - Resim: 7

DEM: yüzde 7,0

7 13
Siyaset kulislerini sallayacak anket: Partilerin güncel oy oranları belli oldu - Resim: 8

İYİ Parti: yüzde 5,5

8 13
Siyaset kulislerini sallayacak anket: Partilerin güncel oy oranları belli oldu - Resim: 9

Anahtar Parti: yüzde 4,5

9 13
Siyaset kulislerini sallayacak anket: Partilerin güncel oy oranları belli oldu - Resim: 10

CHP: yüzde 3,5

10 13
Siyaset kulislerini sallayacak anket: Partilerin güncel oy oranları belli oldu - Resim: 11

Zafer Partisi: yüzde 3,5

11 13
Siyaset kulislerini sallayacak anket: Partilerin güncel oy oranları belli oldu - Resim: 12

Yeniden Refah Partisi: yüzde 3,0

12 13
Siyaset kulislerini sallayacak anket: Partilerin güncel oy oranları belli oldu - Resim: 13

DİĞ (Diğer): yüzde 2,5

13 13
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro