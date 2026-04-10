Freedom House (Dünya Özgürlükler evi) 2026 raporunda başlık “Otokrasinin Büyüyen Gölgesi”dir. Rapora göre Dünyada otokrasi tırmanıyor. 2025 yılında;

Siyasi haklar ve sivil özgürlükler olarak Dünya nüfusunun

Yüzde 40 özgür olmayan,

Yüzde 39 kısmen özgür,

Yüzde 21 özgür statüde yaşıyor.

Raporda yer alan aşağıdaki haritada, Türkiye’nin de içinde olduğu özgür statüde olmayan ülkeler mor, kısmen özgür statüde olan ülkeler sarı ve özgür ülkeler ise yeşil renkte gösterilmiştir.

Türkiye 2017 yılında OHAL uygulamaları ve şahsa özgü başkanlık sistemi nedeni ile kısmen özgür statüde iken özgür olmayan ülke statüsüne geriledi.

Otokrasinin tırmanışında baş aktör, Putin’dir. Putin, anayasanın arkasından dolaşarak 26 yıldır başkanlığını sürdürüyor. Muhalif liderleri tasviye ediyor.

Aleksey Navalni, Leksey Boris Nemtsov, Vladimir Kara-Murza, İlya Yaşin, Mihail Hodorkovski gibi muhalefetteki liderleri, ceza davaları, uzun hapis cezaları, siyasi yasaklar, sürgüne zorlama, “aşırılık/ihanet” gibi suçlamalarla ve bazı vakalarda ölümcül saldırılarla tasviye etti.

Koltukta kalabilmek için Ukrayna savaşını çıkardı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin mevcut devlet başkanı Şi Cinping' iki yıllık geleneği bozarak üçüncü kez seçildi. Şi Cinping, devlet başkanlığının yanı sıra Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir. Son yıllarda Çin’de baskının kurumsallaştığı bir tablo var. Devlet sansürü, çevrimiçi denetim ve siyasi eleştirinin bastırılması, demokratik gerilemenin temel göstergeleri arasında sayılıyor. Dahası etnik ve dini azınlıklara yönelik baskılar da arttı.Rejim daha kapalı hale geldi.

Trump’ı anlatmaya gerek yok. Yalnız ABD halkına, İran’a değil, Dünyaya zarar veriyor.

Macaristan’da Viktor Orbán, iktidarını sürdürmek için, kurumları, medyayı, yargıyı ve seçim düzenini kendi çetesi haline getirdi. Sivil toplum, akademi, LGBT hakları ve bağımsız gazetecilik üzerinde baskı oluşturan yasal ve fiili düzenlemeler yaptı. Avrupa Komisyonu’nun 2025 Hukukun Üstünlüğü Raporunda da Macaristan için özellikle yargı bağımsızlığı, yolsuzlukla mücadele, medya çoğulculuğu ve denge-denetleme mekanizmaları alanlarında sorunların arttığı vurgulanıyor.

Trump da Putinde, kendileri çizgisinde otokratik Viktor Orban’ı destekliyor.

Orban’ın kaybetmesi, demokrasi için yeni bir umut kapısı olacaktır.

Dünyada seçimle gelen siyasi liderler, devletin tüm kaynaklarını ve imtiyazlarını kullanmak imkanını elde ediyor. Eğer halk tarafından veya partisi tarafından seçilenler kötü niyetliyse, devlet imkanlarını çete oluşturmak için kullanabiliyor. Bu defa da başta kalabilmek için, her yolu mübah görüyorlar.

En çarpıcı örnekler dün Hitler ve Stalin idi, Bugün Putin ve Trump’dır.