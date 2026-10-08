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Kaynak: Haber Merkezi

İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Kahramanmaraş’ta dünyaya gelen siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, eğitim hayatındaki kararlılıkları ve çalışma azimleriyle dikkat çekiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan kardeşler, bugün İl Müftülüğü Kütüphanesi’nde görev yaparak çalışma hayatlarını sürdürüyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA İLHAM VEREN BİR HAYAT HİKÂYESİ

Kahramanmaraş’ta siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu’nun yaşam mücadelesi, eğitim alanındaki başarıları ve çalışma hayatındaki azimleriyle dikkat çekiyor.

Hayatlarının her aşamasında karşılaştıkları zorluklara rağmen eğitimlerinden vazgeçmeyen Ayşe ve Sema, gösterdikleri kararlılıkla önemli bir başarıya imza attı.

İki kardeş, eğitim hayatlarını Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamlayarak üniversiteden mezun oldu.

EĞİTİM HAYALLERİNDEN MEZUNİYETE

Ayşe ve Sema Tanrıkulu’nun eğitim süreçleri, yalnızca akademik bir başarı hikâyesi olarak değil, aynı zamanda azim ve kararlılığın güçlü bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Okuma konusundaki isteklerini her fırsatta ortaya koyan kardeşler, üniversite eğitimlerini başarıyla tamamlayarak önemli bir hedeflerini gerçekleştirdi.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın da Ayşe ve Sema’ya yakın ilgi gösterdiği ve destek sunduğu belirtildi.

ŞİMDİ ÇALIŞMA HAYATINDALAR

Üniversite eğitimlerini tamamlayan Ayşe ve Sema Tanrıkulu, bugün hayatlarının yeni bir dönemini sürdürüyor.

Kardeşler, Kahramanmaraş İl Müftülüğü Kütüphanesi’nde görev yaparak çalışma hayatına devam ediyor. Görevlerini sürdüren Ayşe ve Sema, sahip oldukları imkânları topluma fayda sağlayacak şekilde değerlendirme gayreti gösteriyor.

Eğitim hayatından çalışma hayatına uzanan bu süreç, iki kardeşin karşılarına çıkan engellere rağmen hedeflerinden vazgeçmediklerini bir kez daha ortaya koyuyor.

VALİ ÜNLÜER’DEN ZİYARET

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de İl Müftüsü Dr. Hasan Hüseyin Güller ile birlikte Ayşe ve Sema Tanrıkulu’nu ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette kardeşlerin eğitim hayatı, çalışma süreçleri ve yaşamları hakkında sohbet edildi.

Vali Ünlüer’in ziyareti, Ayşe ve Sema’nın başarı hikâyesine verilen önemin de bir göstergesi oldu.

BAŞARILARIYLA TOPLUMA MESAJ VERİYORLAR

Ayşe ve Sema Tanrıkulu’nun hikâyesi, fiziksel farklılıkların kişinin eğitim alma, üretme ve çalışma hayatında yer alma iradesinin önünde bir engel olmak zorunda olmadığını gösteren örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Kardeşlerin üniversite eğitimlerini tamamlamalarının ardından çalışma hayatında da aktif şekilde yer almaları, özellikle eğitim ve fırsat eşitliği açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.

Onların hikâyesinde öne çıkan en önemli unsur ise karşılaşılan zorluklardan ziyade, bu zorluklara rağmen sürdürülen eğitim azmi, hayata bağlılık ve çalışma isteği oluyor.

“ENGEL” KAVRAMINA FARKLI BİR BAKIŞ

Ayşe ve Sema’nın yaşam öyküsü, toplumda engellilik ve fırsat eşitliği konusunda da önemli bir mesaj taşıyor.

Eğitim hakkına erişim, çalışma hayatında yer alma ve sosyal yaşamın içerisinde aktif biçimde bulunma konusunda sağlanan desteklerin, bireylerin potansiyellerini ortaya çıkarmasında belirleyici olduğu görülüyor.

Ayşe ve Sema Tanrıkulu bugün hem üniversite mezunu olarak hem de çalışma hayatının içerisinde yer alan bireyler olarak yaşamlarını sürdürüyor.

AZİM, DESTEK VE BAŞARI

Kahramanmaraş’tan Türkiye’ye yayılan bu hikâye, başarıya ulaşmada azmin yanı sıra aile, eğitim kurumları ve toplum desteğinin de önemini ortaya koyuyor.

Ayşe ve Sema Tanrıkulu’nun eğitim hayatında gösterdikleri kararlılık, üniversite mezuniyetleriyle sonuçlanırken, çalışma hayatında attıkları adımlar ise hikâyelerinin yeni bir bölümünü oluşturuyor.

Bugün İl Müftülüğü Kütüphanesi’nde görev yapan iki kardeş, çalışma hayatlarını sürdürürken gösterdikleri enerji ve kararlılıkla çevrelerine de ilham vermeye devam ediyor.

Ayşe ve Sema’nın hikâyesi; engellerden çok hedeflere, imkânsızlıklardan çok fırsatlara ve vazgeçmekten çok mücadele etmeye odaklanan bir yaşam öyküsü olarak hafızalarda yerini alıyor.