Siyah mı yeşil mi? Zeytin seçerken bilmeniz gerekenler

Aslında siyah ve yeşil zeytin farklı meyveler değil; ikisi de aynı zeytin ağacının ürünü. Aralarındaki fark, hasat zamanı ve işlenme yöntemlerinden kaynaklanıyor. Yeşil zeytinler henüz tam olgunlaşmadan toplanırken, siyah zeytinler dalında daha uzun süre kalır ve tamamen olgunlaşarak hasat edilir. Bu durum da besin değerlerinde bazı farklılıklar oluşmasına yol açar.