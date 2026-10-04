Beşiktaş Kulübünün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Divan başkanlığına Özkan Burak Özmen'in seçildiği kongrede, aidatlarını yatıran 39 bin 500 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Toplam 20 sandıkta saat 10.40 itibarıyla başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'ye kadar sürecek.

SERDAL ADALI SEÇİME TEK ADAY OLARAK GİRDİ

Mevcut başkan Serdal Adalı, olağanüstü genel kurulda seçime tek başkan adayı olarak girdi. Adalı'nın yönetim kurulu asil listesinde Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer ve Arslan Küçükemre yer alırken; yedek listede Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı ve Ziya Fırat Gültekin yer aldı.

GELİR GETİRİCİ PROJELER VE YENİ VİZYON VURGUSU

Genel kurulda üyelere hitap eden Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün geleceğine dair ekonomik ve sportif planlarını paylaştı. Mali Genel Kurul'da gösterilen güven için üyelere teşekkür eden Adalı, Dikilitaş projesinden elde edilecek gelirle yeni gayrimenkul yatırımları yapacaklarını belirtti. Sponsorluk, müsabaka ve yayın ihalesi gelirlerinde artış beklediklerini ifade eden Adalı, Beşiktaş'ı daha aydınlık bir geleceğe taşımak için var güçleriyle çalışacaklarını vurguladı.