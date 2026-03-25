Dernekten yapılan açıklamaya göre, 2025’te Türkiye’de gösterime giren tüm yapımlar çeşitli kategorilerde değerlendirildi ve kazananlar SİYAD üyelerinin oylarıyla seçildi.

Emine Yıldırım imzalı “Gündüz Apollon Gece Athena” dört ödülle gecenin en başarılı filmi olurken, “Yeni Şafak Solarken” ve “O da Bir Şey mi” filmleri de üçer ödüle layık görüldü.

Toplam 19 dalda ödül dağıtılan gecede “Gündüz Apollon Gece Athena”, “En İyi Film”, “En İyi Senaryo”, “Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu” ve “Giovanni Scognamillo Fantastik Film” ödüllerini kazandı.Gürcan Keltek imzalı “Yeni Şafak Solarken” filmi “En İyi Yönetmen”, “En İyi Görüntü Yönetmeni” ve “En İyi Müzik” ödüllerinin sahibi oldu.



Pelin Esmer imzalı “O da Bir Şey mi” filminde başrolü üstlenen Merve Asya Özgür “Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı” ödülünü alırken, İpek Bilgin aynı filmdeki performansıyla “Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Performansı” ödülünü kazandı. “En İyi Erkek Oyuncu Performansı” ödülü “Gecenin Kıyısı” ile Ahmet Rıfat Şungar’a, “Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Performansı” ödülü ise “Gündüz Apollon Gece Athena”daki rolüyle Barış Gönenen’e verildi.



“Dijital Platformlarda Gösterime Giren En İyi Yerli Film” kategorisinde Aybüke Avcı’nın “Domates, Biber, Depresyon” filmi; belgesel kategorilerinde ise Orhan Eskiköy’ün “Ev” ve Çağla Gillis’in “E Blok, Daire 5” filmleri ödüllendirildi.

“En İyi Kısa Film” ödülü “Kirpik” filminin, “Ahmet Uluçay Umut Ödülü” ise “Yaşarım Bence (Müzisyen Olan Değil)” filminin yönetmeni Toprak Işık’ın oldu.



Törende ayrıca Biket İlhan ile Selma Güneri’ye onur ödülü, Susma Bitsin’e ise emek ödülü takdim edildi.



