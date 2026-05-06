SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türk savunma sanayisinin en yeni ve stratejik ürünlerine ev sahipliği yapıyor. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen K2 Kamikaze İHA ile akıllı dolanan mühimmatlar Mızrak ve Sivrisinek, fuarın ilk gününde kamuoyuna tanıtıldı.

İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açan dev organizasyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar başta olmak üzere çok sayıda yetkili katıldı. Fuarın odak noktası, Baykar’ın "yeni bir dönemin başlangıcı" olarak nitelendirdiği üç yeni platform oldu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, tanıtımı yapılan K2, Mızrak ve Sivrisinek platformlarının teknik kabiliyetlerine dair önemli detaylar paylaştı. Türk SİHA’larının harp tarihindeki devrimsel etkisini hatırlatan Bayraktar, bu yeni sistemlerin yapay zeka ile donatıldığını ve akıllı sürü otonomisiyle görev yapabildiğini vurguladı.

Sistemlerin en dikkat çeken özelliği ise elektronik harp unsurlarına karşı dirençli yapıları oldu. Bayraktar, mühimmatların küresel konumlama sistemlerinden (GPS) bağımsız bir şekilde, yeryüzü şekillerini tanıyarak seyrüsefer yapabildiğini belirtti.

Sergilenen ürünler arasında fiziksel kapasitesiyle öne çıkan K2 Kamikaze İHA, ailesinin en büyük üyesi olarak tanımlandı. Selçuk Bayraktar, K2'nin teknik özelliklerini şu verilerle paylaştı:

Kalkış Ağırlığı: 850 kg

Harp Başlığı: 200 kg

Menzil: 2.000 kilometrenin üzerinde

Operasyonel Kabiliyet: Hazırlıksız yollardan kalkış imkanı ve GPS bağımsız seyrüsefer.



Yeni taarruz konseptinde binlerce Sivrisinek, yüzlerce Mızrak ve K2’den oluşan dev paketlerin bir arada hareket etmesi öngörülüyor. Bu devasa sürüler, arkadan gelen Bayraktar Akıncı, TB3 veya TB2 tarafından komuta edilecek. Operatör ise en üst düzey karar verici olarak sürülere görevlerini dikte edecek.

Sistemlerin sadece savaş değil, caydırıcılık ve barış zamanı eğitim faaliyetleri için de tasarlandığını ifade eden Bayraktar, ekonomik verimliliğe dikkat çekti:

"Bu araçlar tek kullanımlık değil, tekrar kullanılabilir şekilde tasarlandı. İniş takımları sayesinde tatbikatlarda geri dönebiliyorlar. Şayet imha göreviyle gönderilirlerse iniş takımları sökülerek operasyona dahil edilebiliyor."

Maliyet etkin üretimi ve kolay ölçeklenebilir yapısıyla bu yeni nesil mühimmat ekosisteminin, modern muharebe sahasındaki hava savunma sistemlerini "doygunluğa ulaştırarak" etkisiz hale getirmesi hedefleniyor.