Ümraniye Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde inşa edilen Anadolu Millet Bahçesi, resmi açılışını gerçekleştirdi. Proje, klasik millet bahçesi modelinin çok ötesinde bir anlayışla hazırlandı. Dernekler, vakıflar ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal, kültürel faaliyetlerini profesyonel şekilde gerçekleştirebileceği özel bir merkez haline getirildi. Belediye yetkilileri, bu tesisin ilçedeki toplumsal dayanışmayı güçlendireceğini ve kültürel mirasın yaşatılmasına önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Anadolu Millet Bahçesi, hemşehriler arasındaki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek amacıyla tasarlandı. Özellikle hemşehrilik dernekleri başta olmak üzere sivil toplum örgütlerine nitelikli ve kapsamlı bir etkinlik alanı sunmak hedeflendi. Klasik park anlayışının ötesine geçen bu merkez, büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek altyapısıyla dikkat çekiyor. Geniş yeşil alanları, fonksiyonel yapıları ve modern donatılarıyla farklı kültürlerin, geleneklerin ve toplumsal değerlerin bir arada yaşatılacağı bir buluşma noktası olmayı amaçlıyor.

40 dönümlük geniş alanda kurulan bahçe, katılımcı konforunu ön planda tutan bir planlamayla hayata geçirildi. Tesis bünyesinde 2 bin 750 metrekarelik ana etkinlik alanı ile 200 metrekarelik profesyonel sahne bulunuyor. Bu sayede kültürel programlar, festivaller, şenlikler ve sosyal buluşmalar rahatlıkla düzenlenebiliyor.

İki adet idari yapı, güvenlik birimi ve sosyal donatılar tek bir merkezde toplanmış durumda. Ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir adet bay ve bayan mescit ile şadırvan, üç adet çocuk oyun alanı hizmet veriyor. Spor severler için 12 metreye 20 metre ölçülerindeki çok amaçlı spor sahası ve 13 metreye 22 metre ölçülerindeki halı sahası hazırlandı.



Alan genelinde 420 oturma birimi, dört adet çeşme ve dört adet pişirme ünitesi bulunuyor. Bu donatılar sayesinde büyük grupların konforlu şekilde ağırlanması mümkün hale geldi. Geniş peyzaj düzenlemeleri ve yeşil dokusuyla çevreye uyumlu bir görünüm kazanan tesis, aynı zamanda ailelerin ve toplulukların keyifli vakit geçirebileceği bir ortam sunuyor.

İLK ETKİNLİK HEYECANI YAŞANDI

Hizmete açılmasının hemen ardından Anadolu Millet Bahçesi ilk etkinliğine ev sahipliği yaptı. Sivas Doğanşar Alan Köyü Geleneksel Keşkek Şenliği yeni alanda düzenlenen ilk organizasyon olarak büyük ilgi gördü. Vatandaşlar bir araya gelerek geleneksel lezzetleri tattı, kültürel değerleri yaşattı ve birlik duygusunu pekiştirdi. Etkinlik, tesisin amacına ne kadar uygun olduğunu da göstermiş oldu.

Önümüzdeki dönemde Anadolu Millet Bahçesi’nin çok sayıda dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşuna ev sahipliği yapması bekleniyor. Bu sayede Ümraniye’nin sosyal ve kültürel hayatı daha da canlanacak. Tesisin sunduğu altyapı sayesinde organizasyonlar daha profesyonel, konforlu ve erişilebilir hale gelecek. Belediye, bu yatırımla ilçedeki yeşil alan miktarını artırırken aynı zamanda sivil toplumun gelişimine de destek olmayı hedefliyor.