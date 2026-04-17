Ordu Kadını Güçlendirme Derneği’nin kurucu başkanı Mehtap Mihriban Yuva, doğum gününde düzenlenen anlamlı bir programla anıldı.

SİVİL TOPLUM TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELDİ

Ordu’dan ve farklı şehirlerden çok sayıda sivil toplum temsilcisinin katıldığı programda, Yuva’nın özellikle kültür-sanat alanına ve toplumsal dayanışmaya sunduğu katkılar ön plana çıkarıldı. Katılımcılar, onun bıraktığı etkinin sadece yerel değil, daha geniş bir çevrede hissedildiğini vurguladı.

“KADIN MÜCADELESİNİN GÜÇLÜ BİR SESİ OLDU”

Dernek Başkanı Aysun Aydın yaptığı konuşmada, Yuva’nın yaşamı boyunca kadın hakları, adalet ve toplumsal değişim için mücadele ettiğini ifade etti.

Aydın, Yuva’nın özellikle sesi duyulmayan kadınların yanında yer aldığını belirterek, dernek olarak kadınlar ve çocuklar için çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdüreceklerini dile getirdi.

ANILAR VE MESAJLAR PAYLAŞILDI



Program boyunca katılımcılar söz alarak Mehtap Mihriban Yuva ile ilgili anılarını paylaştı. Şehir dışında bulunan sivil toplum temsilcilerinin gönderdiği video mesajlar da etkinlikte izletildi.

GECE “MEHTAP” FİLMİYLE TAMAMLANDI



Anma programı, Yuva’nın hayatını ve mücadelesini konu alan “Mehtap” isimli film gösterimiyle sona erdi. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, Yuva’nın mirasının yaşatılacağı mesajı verildi.