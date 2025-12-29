Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara 2026 yılında uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında (yüzde 25,49) artırıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldığı, bu oranın da yüzde 25,49 olarak tespit edildiği hatırlatıldı.

Buna göre Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara gelecek yıl 9 bin 31 lira ile 903 bin 88 lira arasında değişen tutarlarda idari para cezası verilecek.

"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik'te Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre izin alınmadan veya uçuş planı doldurulmadan uçuş gerçekleştirilmesi, hava aracının açık arızayla sefere verilmesi, yetkisi olmayan kuruluşlardan kargo kabul edilmesi gibi durumlarda havacılık işletmelerine 164 bin 613 lira ceza verilecek.

Uçuş emniyetini kasıtlı riske eden pilotlara 164 bin 613 lira, izinsiz lazer veya havai fişek gösterisi yapan kişiler ile uçak içinde duman çıkaran cihaz ve mamulleri kullanan yolculara 24 bin 681 lira idari para cezası uygulanacak.

Söz konusu cezalar 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanmaya başlanacak.