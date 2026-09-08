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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 14 sözleşmeli personel istihdam edecek. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Genel Müdürlük, pilot, uçuş teknisyeni, uçuş tabibi, kabin emniyet uzmanı, hava trafik kontrolörü ve hava trafik emniyeti elektronik personeli olmak üzere toplam 14 personel alacak.

Başvurular e-Devlet üzerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" adreslerinden yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla müracaatlar kabul edilmeyecek.

Bugün başlayan başvurular 14 Eylül'de sona eredek.