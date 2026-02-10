Sıvı yağ devi Yudum satıldı: İşte markanın yeni sahibi

Suudi Arabistan sermayeli Savola Gıda’nın 2007 yılında satın aldığı Yudum, zeytinyağı üretiminin yanı sıra ayçiçek yağı markası olarak pazar lideri konumunda. Yudum zeytinyağı 1975 yılından beri Ayvalık’taki fabrikada üretiliyor. Savola Gıda, Yudum markasının yanı sıra, Sırma markası ile mısır yağı, ayçiçek yağı, Vala ve Sava markaları ile margarin üretiyor.