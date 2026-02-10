Sıvı yağ devi Yudum satıldı: İşte markanın yeni sahibi

Yeniçağ Gazetesi
10 Şubat 2026 Salı
SÜPER LİG'DE MAÇ SAATLERİNE RAMAZAN DÜZENLEMESİ
Sıvı yağında Türkiye'nin köklü markası Yudum Tiryaki Agro'ya satıldı. Satış, yaklaşık bir buçuk yıl süren stratejik görüşmelerin ardından gerçekleşti.

2007 yılından bu yana Savola Gıda çatısı altında bulunan 'Yudum', Gaziantep merkezli Tiryaki Agro'ya satıldı.

Tarım Dünyası'ndan Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre; Tiryaki Agro'nun, Yudum markasını bünyesine katmasıyla ilgili markanın eski sahibi Suudi Arabistan merkezli Savola Gıda, Tiryaki Agro’nun stratejik ortağı konumuna geldi.

Satın almanın yaklaşık 1,5 yıl süren stratejik görüşmelerin ardından geldiği öğrenildi.

Suudi Arabistan sermayeli Savola Gıda’nın 2007 yılında satın aldığı Yudum, zeytinyağı üretiminin yanı sıra ayçiçek yağı markası olarak pazar lideri konumunda. Yudum zeytinyağı 1975 yılından beri Ayvalık’taki fabrikada üretiliyor. Savola Gıda, Yudum markasının yanı sıra, Sırma markası ile mısır yağı, ayçiçek yağı, Vala ve Sava markaları ile margarin üretiyor.

Ayvalık’taki fabrika yıllık 20 bin ton zeytinyağı üretim kapasitesine sahip. Burada üretilen zeytinyağları iç pazarın yanı sıra İsviçre, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri(ABD) ve Japonya dahil 25’ten fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Gaziantep merkezli Tiryaki Agro ise, 1965’te kuruldu. Son yıllarda Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinden. Gıda, tarım, hayvan beslenmesi, biyoendüstri, enerji, lojistik gibi bir çok sektörde faaliyet gösteriyor."


Öte yandan sıvı yağ devi Yudum'un satılması piyasalarda şok etkisi yarattı.

