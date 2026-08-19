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Kaynak: AA

Madrugada grubunun solisti olmasının yanı sıra başarılı solo kariyeriyle de dikkati çeken sanatçı Sivert Hoyem, 2026 Avrupa turnesi kapsamında İstanbul’a gelecek. Sanatçı, kariyerinin önemli dönüm noktalarını ve yeni başlangıçlarını bir araya getiren özel bir performans sunacak.

Son albümleri "On an Island" (2024) ve "Dancing Headlights" (2025) ile müzikal derinliğini bir kez daha ortaya koyan Hoyem, melankolik ve güçlü vokaliyle dinleyicilerini Kuzey’in geniş ve etkileyici manzaralarına doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

Sanatçı, yeni şarkılarının yanı sıra "Prisoner of the Road", "Moon Landing", "Into the Sea" ve Madrugada’nın ikonik parçası "Majesty" gibi unutulmaz eserlerini de seslendirecek.