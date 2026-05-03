Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.



Kazanın Ayrıntıları

Olay, Siverek-Diyarbakır karayolu üzerinde, kırsal Yuvar Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre kaza süreci şu şekilde gelişti:

İlk Çarpışma: Diyarbakır yönüne ilerleyen Tugay D. (27) kontrolündeki 63 ES 821 plakalı otomobil, aynı istikametteki Muhammed Sait S. (28) idaresindeki 06 NG 078 plakalı tıra arkadan çarptı.

Zincirleme Etki: Çarpmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, bu kez yine aynı yönde seyreden Hacı Selçuk T. (22) yönetimindeki 35 BVM 720 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde:

35 BVM 720 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Eser Mirdağlı (31) ve Mehmet Emin Teker (35)’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Aynı araçta bulunan sürücü Hacı Selçuk T. ile yolcu İsmi G. (45) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise Cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrası otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.