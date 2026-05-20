Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaza, Siverek ilçesi Uçar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, caddede seyir halindeyken yol kenarında park edilmiş vaziyette duran başka bir araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dengesini yitiren ve kontrolden çıkan otomobil, yol ortasında yan yatarak durabildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak araç içerisinde mahsur kalan sürücüyü dışarı çıkardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, otomobilin park halindeki araca çarpıp yan yatma anları, caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.