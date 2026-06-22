Kaynak: İHA

Okulun 5, 6 ve 7. sınıf dil bölümü öğrencilerinin iki gün boyunca yeteneklerini sergilediği dolu dolu programda sanat ve yabancı dil eğitimi bir araya geldi. İzleyicilere keyifli anlar yaşatan etkinlikler şunlar oldu:

İngilizce Tiyatrolar: Dünya klasikleri arasında yer alan Alice Harikalar Diyarında, Pinokyo ve Uyuyan Güzel oyunları öğrenciler tarafından tamamen İngilizce olarak başarıyla sahnelendi.

Müzikal ve Şarkılar: Pinokyo oyununun ardından tematik bir müzikal sergilenirken; yetenekli öğrenciler "Those Were The Days" ve "Sway" adlı eserleri solo olarak seslendirdi. Ayrıca programda "Hasbi Rabbi" ilahisine de yer verildi.

Şiir ve Monologlar: Koro halinde okunan İngilizce şiirlerin yanı sıra Halil Cibran'ın derinlikli eseri "Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil" şiiri ve William Shakespeare'in unutulmaz "Olmak ya da olmamak" monoloğu sahneye taşındı.

ÖZGÜVEN VE DİL BECERİSİ BİR ARADA GELİŞİYOR

Bu kapsamlı gösteri sayesinde öğrenciler sadece okulda öğrendikleri İngilizceyi günlük hayatta ve sahne üzerinde kullanma pratiği yapmakla kalmadı. Etkinlik, aynı zamanda öğrencilerin ekip çalışması, sorumluluk bilinci, zaman yönetimi ve özgüven gibi kişisel gelişimleri için hayati önem taşıyan kazanımlar elde etmesini sağladı.

YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERDEN MESAJLAR

İki gün süren etkinliğin ardından programın bölge ve öğrenciler üzerindeki etkisini değerlendiren isimler, duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

Okul Müdürü Celal Koç, bu tür etkinliklerin bölgedeki yabancı dil algısını olumlu yönde değiştirdiğine dikkat çekti:

"Dil sınıflarında eğitim gören öğrencilerimiz İngilizce tiyatro, şiir ve şarkı programıyla önemli bir başarı ortaya koydular. Bu tür etkinliklerle bölgemizde var olan İngilizce diline yönelik önyargı ve çekingenliğin kırılmasına büyük bir katkı sunduğumuzu düşünüyoruz."

İngilizce Öğretmeni Hacer Ulusoy, sahnede alkışlanan emeğin yarattığı duygusal atmosfere değindi:

"Öğrencilerimizin emeklerinin alkışlarla karşılık bulması hem bizleri hem de velilerimizi çok duygulandırdı. Ailelerin çocuklarını sahnede gururla izlemeleri en büyük mutluluğumuz. Oluşan bu güzel atmosfer, öğrencilerimizin okula olan aidiyet duygusunu daha da güçlendirdi."

Sahnede Pinokyo karakterine hayat veren 5/B Sınıfı Öğrencisi Mahmut Yeşildağ ise organizasyonun İngilizce öğrenimine çok büyük katkı sağladığını belirterek, bu imkanı sunan öğretmenlerine teşekkürlerini sundu.

Okul yönetimi, öğrencilerin yabancı dil gelişimini destekleyen ve ufuklarını açan bu tür faaliyetlerin önümüzdeki yıllarda da sürdürüleceğinin müjdesini verdi.