Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa - Siverek-Çermik kara yolunun 18’inci kilometresinde, Dağbaşı Mahallesi mevkisinde bir trafik kazası gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İ.H.D. (19) yönetimindeki 60 ZD 554 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İ.H.D. ile araçta yolcu konumunda bulunan Y.E.T. (18), M.Y.S. (18), A.A.K. (17) ve M.C.Ç. (17), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine nakledildi.

Hastanede tedavi altına alınan 5 gencin de hayati tehlikesinin bulunmadığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza sonrası araçta maddi hasar meydana gelirken, güvenlik güçleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazanın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan adli tahkikat sürüyor.