Emek Mahallesi Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B. (34) kaldırımda yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan yüzü kapalı T.M.S. (26) tarafından tabancayla vuruldu.

Açılan ateş sonucu M.B.'nin sol bacağına 3, sağ bacağına ise 1 mermi isabet etti. Yaralı, sağlık ekiplerince Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. M.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, olay yerinden yaklaşık 700 metre uzaklıktaki bir binanın bahçesinde saldırıda kullanıldığı tabanca bulundu.

TİCARİ TAKSİYLE KAÇARKEN KIRIKKALE'DE YAKALANDI

Silahlı saldırının ardından kaçan T.M.S.'nin Tokat'a geçtiği, burada bir ticari taksiye binerek Ankara'ya gitmek üzere sürücüyle 10 bin lira karşılığında anlaştığı öğrenildi. PTS kayıtlarından şüphelinin Kırıkkale istikametine gittiği tespit edildi. Bunun üzerine Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Polis ekipleri, kentin giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları oluşturdu. Ankara istikametindeki araç trafiği kontrollü şekilde sağladı. Ekipler, Yahşihan ilçesindeki uygulama noktasında durdurdukları ticari takside bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli şahsın, yaraladığı kişinin şehit babasına hakaret ettiğini öne sürerek saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Ağır yaralanan şahsın, şehit babasına hakaret eden eski otobüs şoförü olduğu belirlendi



Öte yandan yaralanan M.B.'nin, daha önce Sivas'ta özel halk otobüsü şoförü olarak çalıştığı dönemde de bir tartışmayla gündeme geldiği öğrenildi. 21 Ekim 2025'te Çayboyu Mahallesi hattında durakta bekleyen yolcuları almadan hareket eden M.B., yaklaşık bir saat sonra durağa döndüğünde soğukta bekleyen yolcularla tartıştı.

Bu sırada, 2009 yılında Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde şehit olan Piyade Er Ali Kıraç'ın babası Kaya Turan Kıraç'a, ücretsiz biniş kartı kullandığı gerekçesiyle "dilenci" diyerek hakaret ettiği öne sürüldü.

O anların cep telefonu kamerasına yansımasının ardından şoförün iş akdi feshedildi.

"Kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından hakkında adli işlem başlatılan M.B.'nin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.