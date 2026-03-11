Sivas’ın Selçuklu Mahallesi’nde yer alan Akşemsettin Camii örnek bir dayanışma merkezine dönüştü. 4 yıl önce cami müştemilatında küçük bir girişimle hayata geçirilen "Hayır Bakkalı", bugün binlerce ihtiyaç sahibinin mutfak ihtiyaçlarını karşıladı. Bakkal, Sivaslı hayırseverlerin desteğiyle kapasitesini artırdı.

Bugün raflarında bakliyat, un, yağ, şeker ve temel temizlik ürünleri gibi her türlü ihtiyacı barındıran sistem, hiçbir ücret talep etmeden ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalmasına vesile oluyor.

"BU BAKKALDA PARA DEĞİL DUA GEÇİYOR"

Sivas'taki Hayır bakkalının gönüllülerinden Ahmet Uslu, özellikle Ramazan ayı gibi özel dönemlerde yardımlaşmanın zirveye ulaştığını söyledi. Yetime ve ihtiyaç sahibine el uzatmanın huzurunu yaşadıklarını ifade eden Uslu "Bu bakkalda para değil, dua geçiyor. İnsanların yüzündeki tebessüme vesile olmanın karşılığını dualarla alıyoruz." dedi.