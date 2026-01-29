Gemerek ilçesi Etlik Kavşağı'nda meydana geldi. Sisli havada M.S yönetimindeki 52 LH 500 plakalı TIR'a, kavşakta Y.Y yönetimindeki 68 EZ 777 plakalı TIR çarptı.

Aynı yöne giden 58 ADZ 971 plakalı yolcu otobüsü ile 34 TD 4643 plakalı otomobil de kazaya karıştı. Zincirleme kazada araçlardaki 7 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yolcu otobüsündeki 11 yolcu başka bir otobüse alınarak Sivas'a gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

