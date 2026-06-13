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Kaynak: AA

Sivas'ın Hafik ilçesinde geçmiş yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik noktalara gerileyen Pusat-Özen Barajı, son dönemdeki etkili yağışların ardından doluluk oranına ulaştı. Barajdaki su miktarının artması, bölgede kesintiye uğrayan tarımsal sulama faaliyetlerine yeniden can suyu oldu.

İlçede yaklaşık 200 dönümlük bir arazide ayçiçeği üretimi gerçekleştiren üreticilerden Zafer Kocabeyoğlu, geçmiş dönemde barajlardaki su azlığı sebebiyle sulama yapmakta ciddi zorluklar yaşadıklarını ifade etti.

Bu yılki yağışların tarım arazilerine büyük katkı sağladığını belirten Kocabeyoğlu, sürece ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu yıl ise Allah'tan barajlarımız doldu, suyumuz bol. Şu an arazilerimizde ilaçlama ve çapa yapıyoruz. Patates, ay çekirdeği, şeker pancarı ve fasulyede sulama yapılıyor."