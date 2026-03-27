Sivas'ta umre ibadetini yerine getirmek için bir firma ile irtibata geçen 125 kişilik grup, firmanın acentesi N.T.'ye kişi başı ortalama 1500 dolar ödedi. Ödemeyi yaptıkları firma görevlisi N.T.'den bir daha haber alamadıklarını iddia eden ve dün akşam hava yoluyla umre uçuşunun olması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, polise şikayetlerinin ardından bugün de Sivas Müftülüğü önünde toplandı. Mağdurlar dilekçe doldurup, firma hakkında şikayette bulundu.

Sivas Müftüsü Hasan Limon, mağdurlarla bir araya gelerek, bilgilendirme yaptı. Müftü Limon, ilgili kişiler hakkında gerek savcılık gerekse Müftülük olarak gerekenin yapılacağını söyleyerek, "Bu konuda müsterih olun. Gönül böyle bir şeyin hiç olmamasını, selametle gidip gelmenizi arzu ediyordu ama başa gelen bu durumda da hukuki süreçleri takip edeceğiz. Adliyemiz bu konuda inşallah hakikati ortaya çıkaracaktır. Sizlerin mağdur olmasına sebep olanlar cezalarını alacaklardır" dedi.

'ARTIK NETİCEYİ BEKLİYORUZ'

Mağdurlardan Hüseyin Gülmez, "Biz arkadaşların verdiği parayı gidip bankaya yatırdık. Bankaya paraları yatırdıktan sonra bu ayın 26'sında umreye uçacaktık. Hala şu anda bekliyoruz. Biz 2 bin 400 dolar verdik. Daha verecek paramız vardı ama olmadı. Müftü Bey ile görüştük, şikayet dilekçelerimizi verdik. Artık neticeyi bekliyoruz" dedi.

Gamze Çil ise "Teyzemler ve babamlar beraber gideceklerdi. Olaylar tamamen işin belirsiz olması, tarihin belirsiz olmasıyla başladı. Firmanın genel merkeziyle görüştük. ‘Sizi dolandırdılar. Sizin paralarınızı aldı ve bize ödeme yapılmadı, bize ödeme yapılmadığı için de hiçbir umreciyi gönderemiyoruz’ dediler. Sadece firmadan istediğimiz, kurumsal oldukları için umrecilerimizin hiçbirini burada perişan duruma düşürmemesi" diye konuştu.