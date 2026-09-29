Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi



İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Sivas Gar sahasında bulunan ve tarihi kültür varlığı olarak tescilli lojistik ambar binası, özgün mimari özellikleri korunarak restore edildi. Modern ulaşım hizmetleriyle buluşturulan yapı, Sivas Yüksek Hızlı Tren Yeni Gar Binası olarak hizmete açıldı. Toplam 1.005 metrekare kapalı alana sahip yeni gar binasında yolcuların ihtiyaçlarına yönelik çok sayıda hizmet alanı oluşturuldu.

SİVAS’TA ULAŞIM ALTYAPISINA TARİHİ DOKUNUŞ

Sivas’ta Yüksek Hızlı Tren yolcularına hizmet verecek yeni gar binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yapımı tamamlanan Sivas Yüksek Hızlı Tren Yeni Gar Binası’nın açılışı, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Milletvekilleri Rukiye Toy ve Hakan Aksu, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu ile il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışla birlikte Sivas’ın ulaşım altyapısına, tarihi miras ile modern hizmet anlayışını bir araya getiren yeni bir yapı kazandırılmış oldu.

TARİHİ LOJİSTİK AMBARI RESTORE EDİLDİ

Yeni gar binasının en dikkat çeken özelliklerinden biri ise projenin tarihi bir yapının yeniden işlevlendirilmesiyle hayata geçirilmesi oldu.

Sivas Gar sahasında bulunan ve tarihi kültür varlığı olarak tescilli lojistik ambar binası, restorasyon çalışmaları kapsamında özgün mimari özellikleri korunarak yeniden düzenlendi.

Tarihi yapının korunmasının yanı sıra günümüz ulaşım ihtiyaçlarına cevap verecek modern hizmet alanlarının oluşturulmasıyla ortaya hem geçmişin izlerini taşıyan hem de Yüksek Hızlı Tren yolcularının ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte bir gar binası çıkarıldı.

Bu yönüyle proje, Sivas’ın tarihi ve mimari dokusunun korunması ile modern ulaşım altyapısının geliştirilmesini aynı noktada buluşturdu.

1.005 METREKARELİK MODERN HİZMET ALANI

Toplam 1.005 metrekare kapalı alana sahip olan yeni gar binasında, Yüksek Hızlı Tren yolcularının konforunu artırmaya yönelik çeşitli bölümler oluşturuldu.

Yeni gar binasında;

Bekleme salonu,

VIP salonu,

Bilet gişeleri,

İdari birimler,

Yolcu bekleme alanları,

Mescit,

Otopark,

WC,

Kafeterya

gibi yolcuların günlük ihtiyaçlarına cevap verecek hizmet birimleri yer alıyor.

Yeni düzenlemelerle birlikte gar binasının yalnızca tren yolculuğu öncesinde bekleme yapılan bir alan olmaktan çıkarılarak, yolcuların ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilecekleri modern ve işlevsel bir ulaşım noktası haline getirilmesi amaçlandı.

ARTAN YOLCU SAYISINA CEVAP VERECEK

Açılış töreninde konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, eski gar binasının artan yolcu yoğunluğu karşısında yetersiz kaldığına dikkat çekti.

Yeni gar binasının Sivas açısından önemli bir ihtiyaç olduğunu belirten Şimşek, tarihi lojistik ambar binasının özgün mimari özelliklerinin korunarak modern hizmet alanlarıyla bütünleştirildiğini ifade etti.

Vali Şimşek, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Günümüzün hizmet şartlarına uygun, nitelikli bir gar binasının yapılması şehrimiz için önemli bir ihtiyaçtı. Çünkü eski gar binamız, artan yolcu sayısına cevap vermekte yetersiz kalıyor ve şehrimizin ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunamıyordu.”

“TARİHİ DOKU KORUNDU, MODERN HİZMET ALANLARI OLUŞTURULDU”

Yeni gar projesinde tarihi yapının korunmasına özel önem verildiğini belirten Vali Şimşek, restorasyon çalışmasıyla geçmiş ile bugünün bir araya getirildiğini söyledi.

Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İşte bu ihtiyaç doğrultusunda, burada bulunan tarihi lojistik ambar binası; özgün mimari özellikleri korunarak modern hizmet alanlarıyla bütünleştirildi. Şehrimizin tarihi ve mimari dokusu korunurken, diğer taraftan günümüzün ulaşım ihtiyaçlarına cevap veren modern ve Sivas’ımıza yakışan bir eser şehrimize kazandırıldı.”

“BÜYÜK BİR HEYECAN VE GURURLA AÇIYORUZ”

Yeni gar binasının Sivas’a kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yılmaz Şimşek, açılışın kent açısından önemli olduğunu belirtti.

Şimşek, açıklamasında:

“Bu güzel eserin açılışını büyük bir heyecan ve gururla gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Vali Şimşek ayrıca projenin hayata geçirilmesinde destek verenlere teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere dönemin bakanlarına, bürokratlara ve emeği geçen herkese Sivaslılar adına şükranlarını sundu.

AÇILIŞ KURDELESİ KESİLDİ

Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Kurdele kesiminin ardından Sivas Yüksek Hızlı Tren Yeni Gar Binası resmi olarak hizmete açıldı.

Tarihi lojistik ambar binasının restore edilerek yeniden işlevlendirilmesiyle hizmete kazandırılan yeni gar binasının, Sivas’ın Yüksek Hızlı Tren ulaşımında artan yolcu ihtiyaçlarına daha modern ve konforlu şartlarda cevap vermesi hedefleniyor.

SİVAS’IN TARİHİ MİRASI İLE MODERN ULAŞIM BULUŞTU

Yeni gar binası, sahip olduğu işlevsel alanların yanı sıra tarihi yapının korunması açısından da dikkat çekiyor.

Proje kapsamında tarihi yapının mimari karakterinin korunması, Sivas’ın geçmişten günümüze taşıdığı kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıyor.

Diğer taraftan oluşturulan modern hizmet alanları sayesinde Yüksek Hızlı Tren yolcularının bekleme, bilet işlemleri, dinlenme ve diğer temel ihtiyaçlarını daha uygun şartlarda karşılayabilmeleri amaçlanıyor.

Böylece Sivas Gar sahasında tarihi dokunun korunması ile çağdaş ulaşım hizmetlerinin gerektirdiği standartlar aynı yapı içerisinde buluşturulmuş oldu.

YENİ GAR BİNASI SİVAS’A HİZMET VERECEK

Sivas’ın Yüksek Hızlı Tren ağıyla birlikte artan ulaşım hareketliliğine katkı sağlayacak yeni gar binasının, kentteki yolcu hizmetlerinin daha düzenli ve konforlu şekilde yürütülmesine katkı sunması bekleniyor.

Tarihi yapının restore edilerek modern bir ulaşım hizmet alanına dönüştürülmesiyle Sivas, geçmişten gelen mimari değerlerinden birini korurken aynı zamanda günümüz ulaşım ihtiyaçlarına cevap veren yeni bir gar binasına kavuşmuş oldu.

Sivas Yüksek Hızlı Tren Yeni Gar Binası, düzenlenen törenin ardından yolcuların kullanımına sunularak hizmet vermeye başladı.