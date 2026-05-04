Koyulhisar ilçesinde yoğun yağışlar ve karların erimesi sonrası Tekke Deresi taştı. Taşkın nedeniyle derenin yanından geçen yol çöktü.
11 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Yolda meydana gelen çökme sonucu Koyulhisar ile Ortakent bölgesine bağlı toplam 11 köy yolu ulaşıma kapandı. Bölgedeki ulaşım tamamen kesilirken, vatandaşlar alternatif güzergahlara yönlendirildi.
EKİPLER BÖLGEDE ÇALIŞMA BAŞLATTI
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
SEL RİSKİNE KARŞI UYARI
Yetkililer, bölgede yağışların etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolların kademeli olarak yeniden açılması bekleniyor.