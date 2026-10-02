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Kaynak: Haber Merkezi

İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ

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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, Sivas İl Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret ederek kentte yürütülen sağlık hizmetleri, devam eden çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin planlanan faaliyetler hakkında kapsamlı bilgi aldı. Vali Şimşek, müdürlük bünyesindeki birimleri de ziyaret ederek personelle bir araya geldi.

VALİ ŞİMŞEK’TEN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE ZİYARET

Sivas’ta sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar, gerçekleştirilen üst düzey ziyaretle değerlendirildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, Sivas İl Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Ziyarette İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu ile müdürlük yöneticileri tarafından Vali Şimşek’e kent genelinde sürdürülen sağlık hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Gerçekleştirilen ziyaret, sağlık alanında yürütülen çalışmaların yerinde değerlendirilmesi ve kurum yöneticileriyle doğrudan görüş alışverişinde bulunulması açısından önem taşıdı.

KENTTEKİ SAĞLIK HİZMETLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen görüşmede, Sivas genelinde vatandaşlara sunulan sağlık hizmetleri, devam eden çalışmalar ve planlanan faaliyetler ele alındı.

Vali Yılmaz Şimşek, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu ve müdürlük yöneticilerinden sağlık hizmetlerinin işleyişi hakkında bilgi aldı.

Görüşmede sağlık hizmetlerinin etkin ve koordineli şekilde yürütülmesine yönelik çalışmaların yanı sıra, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler konusunda da değerlendirmelerde bulunuldu.

VALİ ŞİMŞEK BİRİMLERİ YERİNDE İNCELEDİ

Ziyaret kapsamında yalnızca yönetim düzeyindeki görüşmeyle sınırlı kalınmadı.

Vali Şimşek, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren birimleri de gezerek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Kurum içerisindeki işleyiş hakkında bilgi alan Şimşek, görev yapan personelle de bir araya geldi.

Personelle sohbet eden Vali Şimşek, sağlık hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasında görev yapan çalışanlara çalışmalarında kolaylık ve başarı dileklerini iletti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA DOĞRUDAN TEMAS

Gerçekleştirilen birim ziyaretleri sırasında personelle yakından ilgilenen Vali Şimşek, sağlık hizmetlerinin sahadaki uygulamasında görev alan çalışanların görüşlerini de dinledi.

Kamu hizmetlerinde kurumlar arası koordinasyonun yanı sıra, sahada görev yapan personelin çalışmalarının da önemli olduğu vurgulanırken, ziyaret kapsamında çalışanlara yönelik iyi dilekler paylaşıldı.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KOORDİNASYON VURGUSU

Sivas’ta sağlık hizmetlerinin etkin biçimde yürütülmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirildiği ziyarette, mevcut hizmetlerin yanı sıra geleceğe yönelik planlamalar da ele alındı.

Vali Şimşek’in İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileriyle gerçekleştirdiği görüşme ve birim ziyaretleri, kentte sağlık alanında yürütülen çalışmaların yönetim düzeyinde takip edildiğini ortaya koydu.

VALİLİKTEN SAĞLIK HİZMETLERİNE YAKIN TAKİP

Sivas Valiliği tarafından gerçekleştirilen ziyaret, kentteki sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesine yönelik temasların sürdüğünü gösterdi.

Vali Yılmaz Şimşek’in İl Sağlık Müdürlüğü’ndeki temaslarında; mevcut çalışmalar hakkında bilgi alması, planlanan faaliyetleri değerlendirmesi ve müdürlük bünyesindeki birimleri ziyaret ederek personelle görüşmesi dikkat çekti.

Ziyaret, sağlık hizmetlerinin mevcut durumunun değerlendirilmesi, devam eden çalışmaların ele alınması ve planlanan faaliyetler konusunda kurum yöneticileriyle bilgi alışverişinde bulunulmasıyla tamamlandı.