Sivas’ta etkisini artıran şiddetli yağışlar, su rezervlerini rekor seviyeye taşıdı. Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Kılıçkaya Barajı’nda güvenliği sağlamak amacıyla dolu savaklar açıldı ve su tahliyesine başlandı. Ancak yağışların ve baraj deşarjının etkisiyle Suşehri ilçesinden doğan Kösedağ Deresi yatağından taşarak çevredeki köyleri ve tarım arazilerini etkisi altına aldı.

Derenin taşması sonucu özellikle Solak köyü mevkisindeki tarım alanları ağır hasar aldı. Bölgedeki üreticilerden Hakan Gül’e ait modern seralar ve açık bahçeler sel sularına teslim oldu. Domates ve salatalık fideleri çamur ve su altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Sel suları sadece tarım arazilerini değil, bölgedeki mandıraarı da etkileyerek hayvancılık faaliyetlerine de darbe vurdu.

Yaşanan felaketin ardından açıklama yapan çiftçi Hakan Gül,” Yağmurun artmasıyla birlikte dün akşam saatlerinde ırmaktan taşan su sonrası 6 dönüme yakın kapalı alanımız tamamen sel altında kaldı. 15 dönüme yakın da açık alanımız su altında kaldı. Aşağıda bulunan mandıramız da aynı şekilde zarar gördü. Bu derenin ıslahı için görüşmüştük ama çalışma yapılmadı. O ırmak taştı ve sonuç bu. Şu an hasar tespit çalışmaları devam ediyor" dedi.