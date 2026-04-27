Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Güncel verilere göre, Sivas genelinde trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 219 bin 688 olarak kayıtlara geçti.

ARAÇ PARKINDA OTOMOBİLLER İLK SIRADA

Sivas'taki toplam araç sayısının dağılımına bakıldığında, otomobillerin ağırlığı dikkat çekiyor. Kentteki araçların türlerine göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Otomobil: 114 bin 290

Traktör: 38 bin 460

Kamyonet: 32 bin 341

Motosiklet: 22 bin 390

Kamyon: 6 bin 960

Minibüs: 3 bin 169

Otobüs: 1 bin 320

Özel Maksatlı Araç: 758

TÜİK verileri, kentteki araç hareketliliğini de ortaya koydu. Mart ayı içerisinde Sivas'ta toplam 5 bin 477 aracın devri (ikinci el satışı) yapıldı.

Devri yapılan araçların kategorileri: Pazarda en yüksek işlem hacmi 3 bin 690 adetle yine otomobillerde görüldü. Otomobilleri sırasıyla 806 kamyonet ve 454 traktör takip etti. Diğer devir işlemleri ise 275 motosiklet, 130 kamyon, 73 minibüs, 35 otobüs ve 14 özel maksatlı araç olarak istatistiklere yansıdı.