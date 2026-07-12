Kaza, saat 22.30 sıralarında Sivas-Ankara kara yolu Adliye Kavşağı yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, E.Y. yönetimindeki 34 Z 1833 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek takla attı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR
Kazada sürücü E.Y. ile araçta bulunan B.K. ve E.P. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü E.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.